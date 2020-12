Elettra Lamborghini a letto, confessione ai follower: “Adesso dovrò davvero farlo”

Elettra Lamborghini ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove ha confessato ai follower una cosa che dovrà fare quanto prima

Il viaggio a Dubai della coppia di sposini continua con la cantante bolognese ed Afrojack che nei giorni scorsi hanno incontrato anche Flavio Briatore. Al suo Billionaire negli Emirati Arabi, l’imprenditore piemontese insieme al figlio si era recato nel suo locale per lavoro. Ma anche per trascorrere qualche giorno di vacanza con il suo Nathan Falco. Mentre i freschi sposini si godono invece qualche giorno di vacanza lontano dal brutto tempo che sta investendo in queste ore l’Italia. Come sempre l’influencer e cantante emiliana non perde occasione per trascorrere qualche minuto della giornata insieme ai follower di Instagram, che vengono costantemente aggiornati su tutti i suoi movimenti, anche della vita privata. E così, anche il viaggio a Dubai non ha segreti per i suoi ammiratori, che la seguono con passione senza mai perdere nessun appuntamento con uno dei personaggi pubblici più seguiti del web.

Elettra Lamborghini ha voluto fare una confessione ai suoi follower di Instagram. Non è la prima volta che capita che la celebre influencer e cantante si apra con i suoi ammiratori, che anche per questo stravedono per lei e le sue trovate che spesso rendono esilaranti le conversazioni sul web. Argomenti anche intimi che trovano spazio nelle sue dirette che diventano spesso virali e che coinvolgono tantissimi follower. Nell’ultima pubblicata ha voluto mostrarsi su un letto nel post cena. “Ho mangiato davvero tanto, anche gnocchi e riso. Adesso mi toccherà farlo”. La cantante bolognese appare visibilmente ‘sazia’ dopo la cena e mostra anche la sua pancia ‘piena’. Confessa che adesso dovrà fare inevitabilmente una cosa, e che il momento non è più rinviabile. Ecco di cosa si tratta nel video che abbiamo postato sotto. Come sempre lasciando a voi i commenti.