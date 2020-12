Elodie ringrazia i follower: “Sono stata la migliore nel 2020 solo per merito vostro”

Elodie ha voluto ringraziare i follower di Instagram per un motivo speciale: è stata lei la migliore in questo 2020 in una speciale classifica

La cantante ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi fan dalla sua pagina Instagram per essere stata la prima artista ascoltata in una speciale classifica nel 2020. In un anno particolare, segnato dalla pandemia per Coronavirus che sta ancora portando a galla tante criticità, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scritto un post di riconoscimento per il pubblico che la segue con tanta passione. Una delle tappe fondamentali per lei è stata senza dubbio la partecipazione al Festival di Sanremo. L’edizione scorsa, condotta da Amadeus, ha mostrato al pubblico non solo la sua bellezza ma anche le sue qualità artistiche che hanno colpito il pubblico italiano nella principale kermesse musicale italiana. Da quel momento tanti i successi per lei che non ha smesso di stupire, con le attestazioni di stima che sono aumentate anche sui social.

Elodie sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera. Ma anche a livello personale c’è da dire che le cose per lei vanno molto bene. Infatti la sua relazione con il rapper Marracash va a gonfie vele, con i due che sembrano formare una coppia molto affiatata. Tante le interviste della cantante che ha sottolineato la complicità che ha trovato con il compagno, e la voglia di continuare a sentirsi amata e soddisfatta anche nella sua vita privata. Poco fa ha postato una foto dal suo profilo ufficiale Instagram, mettendo in risalto il ruolo fondamentale che i suoi fan hanno avuto per lei per un primato importante. Infatti si tratta della classifica Spotify Italy, con il suo primato mai in discussione in questo 2020 che volge ormai al termine. “Sono orgogliosa di essere la donna più ascoltata su @spotifyitaly nel 2020. Lo devo a voi e a tutti gli artisti, produttori e autori che hanno collaborato con me. Grazie 💚”.