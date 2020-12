Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore, per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci ed il figlio Nathan a Dubai.

Lei è bellissima e molto amata e seguita all’interno della casa del Gf Vip, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Ma in queste ultime ore, stanno girando delle voci particolari, sul figlio Nathan, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci rumors: “Nathan è a Dubai perché preso in giro a scuola”

La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha finalmente comunicato la decisione ufficiale del Grande Fratello Vip, ovvero che il programma continuerà fino a Febbraio 2021.

In molti all’interno della casa sono rimasti senza parole, compresa ovviamente Elisabetta Gregoraci, che ha iniziato a manifestare la sua voglia di abbandonare il gioco, per la mancanza dal figlio Nathan.

Ma in queste ultime ore, sta girando una particolare voce sul web, del motivo per il quale Flavio Briatore si trova a Dubai, insieme a Nathan.

E’ scaturito tutto dal giornalista Gabriele Parpiglia, durante una intervista, su Instagram ad Elena Santarelli, che poi è stata ripresa anche da Kontrokultura.

La scorsa settimana, Elisabetta ha ricevuto un messaggio da Nathan che la incitava a non abbandonare il gioco, anche se ovviamente sentiva la sua mancanza, ed in quella occasione gli diceva di essere a Dubai con il papà.

Ma come detto prima, il motivo di questa vacanza, come sembra aver rivelato Flavio Briatore per telefono a Parpiglia, che il figlio viene preso in giro a scuola per via dell’amicizia della mamma con Pierpaolo Pretelli, all’interno della casa del GF Vip

Ovviamente, al momento non ci sono ne conferme ne smentite di quanto dichiarato dal giornalista.

E voi cosa ne pensate di questa voce che sta circolando in queste ore? Secondo voi può essere vera oppure no?