Detto Fatto, Emily Angelillo, si difende dagli insulti “la colpa è della Rai”

Nuovi dettagli shock su Detto Fatto, dopo la sospensione per il tutorial rivolto alle donne, “come essere attraenti quando si va al supermercato”, Emily Angelillo, la ragazza che ha scatenato la polemica sfilando sui tacchi con il carrello della spesa, fa pesanti accuse “era un copione ideato dalla Rai”, ecco cosa è successo

Dopo le polemiche su Detto Fatto per aver mandato in onda, nel giorno di commemorazione contro la violenza sulle donne, un tutorial su come essere attraenti quando si va a fare la spesa, la ballerina di pole dance che è stata la protagonista del video “come fare la spesa con i tacchi“, dopo essere stata insultata per essersi prestata al programma facendo questo tutorial imbarazzante, ha deciso di difendersi dando la colpa alla servizio pubblico “era un copione ideato dalla Rai“.

Emily Angelillo è un insegnate di Pole Dance, è stata una ballerina professionista in moltissime trasmissioni televisive di Mediaset, come Colorado ma ha anche ballato in diversi concerti come in quello di Zucchero e di Pavarotti, ma qualche giorno fa Emily si molto probabilmente rovinata la carriera, è stata chiamata dalla Rai per fare un semplice tutorial su come camminare sui tacchi, è il suo lavoro essendo professionista di Pole Dance, infatti in un intervista rilasciata a Il Giornale ha dichiarato “io insegno a scuola e faccio questo lavoro sui tacchi, ci sono corsi anche in America, ormai si fa da anni“, ma qualcosa è andato storto, non doveva essere un tutorial su come fare la spesa sui tacchi, ma semplicemente doveva far vedere le sue abilità da ballerina professionista insegnando ai telespettatore come camminare in modo corretto con tacco 12, per qualche strano motivo è uscito fuori il tema del supermercato, scopriamo cosa è successo.

Emily Angelillo non ci sta, sbotta contro chi l’ha insultata “è stata la Rai”

Durante l’intervista Emily ha voluto chiarire la sua posizione in merito al polverone sollevato dopo la messa in onda del tutorial “come fare la spesa con i tacchi” la ballerina ha dichiarato “l’idea è stata del Servizio Pubblico, la Rai, io ho solo eseguito” quindi per la Angelillo è stato solo un copione da seguire, doveva semplicemente insegnare alle donne come camminare sui tacchi, aggiunge anche che quello che ha fatto in TV è quello che fa nei suoi corsi di Pole Dance, è il suo lavoro.

La ballerina ha proseguito a testa alta nell’intervista, quando alla domanda della giornalista “come le è venuto in mente quel tutorial da infarto tra scaffali e carrelli a Detto fatto su Rai2?” Emily ha risposto senza peli sulla lingua dicendo “macché tutorial, era un copione che mi hanno proposto i professionisti che lavorano alla TV di stato” la ballerina ha quindi dato la colpa di quel vergognoso siparietto alla Rai aggiungendo “mi ha chiamata la Rai dicendomi c’è per te una copione ironico, io non lavorando da mesi per il covid ho subito accettato“quindi anche da queste parole si evince che l’unico colpevole di aver ideato questo tutorial sia la Rai.

Anche se Emily Angelillo non avrebbe ideato il tutorial, non ha comunque fatto dichiarazioni in merito allo squallore di quello che è stato rappresentato, soprattutto nel giorno in cui venivano ricordate moltissime donne uccise per colpa di uomini violenti, si è limitata a dire “è un gioco” sostenendo che è stato fatto per ironizzare sul periodo triste che tutto il paese sta vivendo, ha solo aggiunto, in riferimento sull’ambientazione del supermercato “uno la spesa la può fare anche in ciabatte, serviva solo come ambientazione per ambientare il siparietto“, quindi la sua volontà era solo quella di insegnare a camminare sui tacchi, in qualsiasi contesto, con un pizzico di ironia, purtroppo l’intenzione anche se buona come dice lei, non è arrivata, anzi nessuno ha recepito il messaggio che volevano trasmettere.

A farne le spese, sono proprio Emily e Bianca Guaccero, le quali hanno messo la faccia in Tv, sui social infatti stanno massacrando sia la conduttrice che la ballerina con insulti e minacce per aver fatto quel tutorial, Emily ha dichiarato di aver passato un periodo terribile e di esserne uscita solo grazie al sostegno del marito e della sua famiglia, per adesso il futuro del programma rimane incerto, vedremo se anche la Guccero, interverrà per fare qualche dichiarazione in merito alla situazione che sta vivendo.

