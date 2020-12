Nell’ultima puntata del Collegio, una studentessa è stata espulsa, la ragazza insulta il preside “vai a fa***lo” buttando la divisa per terra, video

Nella puntata di ieri sera del Collegio 5, ci sono stati moltissimi colpi di scena, i protagonisti della serata sono stati Alessandro Andreini e Ylenia Grambone, i due studenti sono stati espulsi per la loro cattiva condotta durante le ore di lezione, per questo motivo il preside e i professori hanno dovuto prendere una decisione definitiva sulla loro permanenza all’interno della classe, ecco cosa hanno fatto.

La classe durante la lezione del professor Andrea Maggi, ha avuto il compito di realizzare uno slogan politico da poi dover presentare, come sorta si elezione, un compito che ha divertito molto i ragazzi, che si sono fatti trasportare dalla fantasia, ma qualcuno si è spinto un po oltre, proprio Alessandro Andreini ha deciso di ideare uno slogan particolare solo per farsi notare dai suoi compagni, ha inventato un acronimo di Forza Italia, Grandi Amori cioè F.I.G.A.

Ovviamente questa scelta ha fatto infuriare il professore, sapendo il significato del messaggio che lo studente ha voluto dare, gli ha fatto una ramanzina, ma Andreini non contento ha anche dato del pervertito al professore, facendolo sbottare del tutto fino a prendere la drastica decisione di cacciarlo dalla classe, a questo punto Maggi ha voluto fare un sondaggio agli alunni chiedendo ad ognuno il loro punto di vista, ed è in questo momento che entra in gioco l’altra studentessa, Ylenia Grambone, infatti la ragazza prende le difese di Alessandro dicendo “che ha detto di così grave?“.

L’insegnante sentendo questa affermazione, ha subito cacciato dalla classe la studentessa, ma la diatriba non è finita qua, perché subito dopo la fine della lezione del professor Maggi, la ragazza è rientrata in classe e rivolgendosi con un tono scocciata al professore, gli ha detto di lasciare velocemente la classe per tornare dai suoi compagni.

Il Collegio: Ylenia espulsa lancia la divisa e dice al preside “ma vaf***lo”

Dopo questo ennesimo episodio di maleducazione, il professor Maggi decide di allontaare definitivamente i ragazzi mandandoli dal preside Paolo Bosisio, gli studenti arrivati davanti al preside e al professore hanno capito quale sarebbe stata la loro sorte, l’espulsione.

il preside ha detto “Signori siete espulsi entrambi dal Collegio” mentre Alessandro è stato educato e ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa, la ragazza, Ylenia ha deciso di reagire in modo diverso, togliendosi la divisa e buttandola a terra e rivolgendosi ai due ha detto “andate a fa***lo”, si è girata e se ne è andata senza nemmeno salutare.

Sicuramente l’intento del collegio è proprio quello di educare i giovani, così aggressivi nei confronti di chi comanda, in questo caso il professore e il preside, speriamo che questa esperienza possa insegnare ai ragazzi come doversi comportare.

