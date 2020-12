Orietta Berti positiva al Coronavirus: “Non so come ho fatto, state attenti”

L’annuncio su Instagram allarma i fan: Orietta Berti è positiva al Coronavirus. E con il post social lancia un appello: “State attenti“. Ecco come sta e quali sono i suoi ultimi aggiornamenti.

Anche l’amataè risultata positiva al Coronavirus,Lo ha comunicato lei stessa tramite un, nel quale aggiorna i numerosi followers sul suo stato di salute e raccomanda: “Fate attenzione!“.

È stata la stessa cantante a dare l’annuncio a tutte le persone che la seguono, e ha scelto di farlo direttamente tramite un post pubblicato sui principali social network. La donna ha ormai 77 anni e per lei la malattia potrebbe essere potenzialmente più pericolosa che per altri, ma nel messaggio che condivide ci tiene a rassicurare tutti, dichiarando che al momento si trova in isolamento presso la propria abitazione.

“Care amiche e cari amici“, recita la didascalia al post, “desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al Covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico“. L’annuncio ha inevitabilmente preoccupato tutti, che subito hanno commentato esprimendo vicinanza e tanto amore alla cantante emiliana. La Berti nel post ha ringraziato i seguaci per il sostegno e poi ha lanciato un appello con delle importanti raccomandazioni che tutti devono seguire per evitare di contrarre il Coronavirus: indossare sempre la mascherina, mantenere le distanze, lavare spesso le mani. “Mi raccomando state attenti“, ha scritto infine in conclusione al post.

“Non so come abbia contratto il Coronavirus, sono stata attentissima”

Gli accorgimenti da tenere presenti per evitare di ammalarsi la cantante li aveva seguiti sempre e in modo scrupoloso, anche per questo, come racconta a Il Resto del Carlino, Orietta Berti non ha la minima idea di come possa avere contratto il Coronavirus. “Sono sempre stata attentissima a rispettare tutti i protocolli. Ho sempre indossato la mascherina e tenuto le distanze che occorrono“, ha infatti dichiarato.

Come lei stessa spiega, nel corso di questi mesi aveva fatto ripetuti test tra tamponi e sierologici, necessari per attestare la sua negatività per potersi recare a lavoro. Ed era stato proprio il lavoro ad averle dato la forza di andare avanti, sebbene con tutte le precauzioni possibili.

Adesso che invece Orietta dovrà restare in isolamento in casa sarà molto diverso per lei. “Scoprire questa positività è stata proprio una doccia fredda. Sia io che la mia famiglia, ci siamo barricati in casa e siamo sotto controllo medico“, si sfoga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

