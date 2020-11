La commovente lettera social di Morgan per Asia Argento: “Piango con te”

È morta l’amata madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, e Morgan non lascia sola la ex: la lettera che ha scritto sui social ha commosso il web.

Un abbraccio virtuale ma decisamente intenso, quello contenuto nella lettera che Morgan ha scritto alla ex Asia Argento in seguito alla morte di Daria Nicolodi, madre dell’attrice, con la quale Asia aveva un rapporto strettissimo. Le toccanti parole con cui il cantante omaggia la donna recentemente scomparsa hanno commosso tutti.

“Piango con te“, esordisce la lunga lettera di Morgan diretta ad Asia Argento, scritta sui social per esprimere vicinanza alla ex che si trova disperata a seguito della recente perdita della madre, la 70enne Daria Nicolodi. Il suo è stato un terribile lutto: come espresso da Asia stessa, infatti, la scomparsa della madre l’ha privata della terra sotto ai piedi, facendole perdere una persona che nella sua vita era un punto di riferimento fondamentale. L’ex compagna di Dario Argento era una grande attrice ma anche un’artista ed un’intellettuale, oltre che essere anche una dolce nonna per i nipoti Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni.

Il post di Asia Argento su Instagram

La scomparsa di Daria ha lasciato un grande vuoto nella figlia Asia, che aveva voluto ricordare la madre condividendo sul proprio profilo personale un post Instagram, nel quale fotografie e video struggenti sono stati accompagnati da un’altrettanto intensa didascalia. “Riposa in pace mamma adorata“, recitava il testo,”Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire“.

L’attrice aveva aggiunto anche come avrebbe provato ad andare avanti e superare il dolore soprattutto per il bene dei nipoti, anche se senza di lei ad Asia “Manca la terra sotto i piedi. Sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che ti hanno conosciuta e ti hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria”.

Il lungo omaggio sui social di Morgan

Una bella e sentita dedica social quella di Asia, alla quale si sono aggiunte tantissime altre da parte di tutto il web, che le ha espresso vicinanza e sincero affetto. Una tra tutte però spicca fra le altre: è quella di Morgan, che ha deciso di scrivere sui social una lunga lettera profonda indirizzata all’ex compagna, con la quale ha voluto rendere omaggio a Daria Nicolodi e, per quanto possibile, consolare Asia.

“Asia, ti abbraccio“, esordisce. “Piango con te e con Anna-Lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D“. Il cantante nel post non si contiene ed esprime tutto l’affetto che ha sempre provato sei confronti della recentemente scomparsa madre dell’ex: “Lei era sempre mia complice, ricordo quando io e te avevamo difficoltà era sempre presente, non si spazientiva mai“. Ricorda anche come una frase in particolare veniva sempre ripetuta al leader dei Bluvertigo, nel tentativo di riportare la pace nella coppia turbolenta: “Mi diceva sempre: Marco vedrai, tu hai le chiavi del suo cuore, devi solo saperle usare e al momento giusto, ma sono chiavi d’oro, non desistere, vedrai che riuscirete ad amarvi“.

La capacità di Daria di dare speranza

E a quanto pare riusciva veramente a consolare i due sistemando le cose tra loro, perché sapeva benissimo come farlo: “Anche se magari dentro aveva la chiara consapevolezza di come stavano le cose, eppure non ha mai rinunciato a dare una speranza, a vedere anche solo un dettaglio che era quello positivo, e io mi sentivo risollevato“. Morgan ricorda anche l’incredibile capacità della donna di trovare l’elemento comico anche all’interno della tragedia, di come le telefonate tra l’uomo e Daria partivano tra le lacrime e si chiudevano tra mille battute per sdrammatizzare.

Lo scambio di letture: “Un’intellettuale”

L’ex giudice di X Factor racconta come era bello spendere il tempo con lei, donna dalla vastissima cultura letteraria che gli consigliava sempre autori e letture interessanti. Libri scelti ad hoc proprio per lui, nei quali Morgan si è sempre ritrovato e che conservavano la chiave della vita. “Che gioia condividere quei particolari, che raffinatezza, che intellettuale“, scrive a proposito.

Il primo incontro in Sardegna

In conclusione Morgan ricorda il primo incontro con Daria Nicolodi. I ricordi sono ancora ben vividi: dalle parole di Asia per introdurla, che aveva descritto la madre all’allora compagno come “un genio”, al primo vero e proprio momento in cui il cantante l’ha vista in Sardegna: una donna androgina, magra alta e vestita di blu con tanta sicurezza nei movimenti. “Quando si avvicinò le vidi il viso, pieno di espressione, un viso che mostrava le parole e i pensieri, e poi voi che non vi vedevate da tanto parlaste per ore tra ricordi e idee, passato e futuro, e tante risate e tanta dolcezza”, racconta.

Un omaggio sinceramente sentito quello di Morgan per Asia, che ancora non ha commentato, raccolta nell’intimità del suo dolore.

