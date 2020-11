Daniela Rosati è stata vittima di violenza da parte del compagno non solo una, ma ripetute volte, come racconta alla conduttrice Barbara D’Urso. Una tra queste l’ha persino fatta finire in ospedale: “Mi ha dato una spinta e poi un calcio, non voleva colpirmi in faccia ma sono caduta male e il calcio mi è arrivato dritto in faccia con il suo appuntito stivale da texano che indossava“, spiega. Questo episodio aveva lasciato la conduttrice televisiva con il labbro e le gengive talmente mal messi da lasciar intravedere i denti sotto di essi.

L’uomo violento aveva reagito al momento mettendosi a piangere ed esclamando: “Ti ho rovinata!“. Dopo la corsa al pronto soccorso è arrivato per la Rosati l’intervento e i medici che le avevano ricucito con attenzione il labbro le avevano anche consigliato di denunciare l’uomo, l’autore del gesto di quella violenza immotivata. Ma, come ammette la donna nell’intervista, non ha voluto denunciare “per difendere i suoi figli. Non erano i miei, ma non volevo sapessero che il padre poteva fare quelle cose“.

Le violenze ripetute

Aveva ventidue anni, come Daniela racconta, quando è successo un grave episodio che ha segnato per sempre la sua vita. L’uomo con il quale era allora fidanzata voleva andare in gita in barca con gli amici ma la donna, che era incinta, non si sentiva bene e aveva espresso la sua volontà di non andarci. “Forse aveva bevuto“, ha dichiarato la Rosati, “ma ho scoperto solo dopo che aveva un problema, lo avevo visto sempre bere solo acqua“. È al rifiuto della gita che l’uomo è impazzito: l’ha buttata a terra e l’ha colpita con un calcio nel ventre. La giornalista ha quindi perso i sensi e si è ripresa solo alla fine della giornata, scoprendo di essere immersa nel sangue e di aver perso il bambino, mentre il compagno aveva raggiunto gli amici per l’uscita in barca, lasciandola sola e svenuta sul pavimento. “Io ho pulito tutto, non volevo che la signora che veniva a fare le pulizie avesse uno choc. Poi non ricordo più nulla, ero scioccata. A lui non ho detto nulla e lui non ha dato nulla a me. Non mi ha mai chiesto scusa“. Una storia, questa, di cui Daniela Rosati non ha mai voluto parlare nemmeno ai parenti e che nella puntata di Domenica Live a svelato a tutti per la prima volta.

L’ultimo episodio di violenza

C’è stato però un ennesimo episodio di violenza ha fatto arrivare la donna al limite della sopportazione, l’ultimo di una lunga serie. È successo quando una volta, in un locale, la donna è andata in bagno ed è stata seguita dall’allora fidanzato che ha iniziato a picchiarla con ripetuti pugni in pancia. A quel punto la Rosati non è più riuscita a sopportarlo: “Aiutata da una persona sono andata via dal locale e non sono mai più tornata a casa da lui. Nessuna donna merita una cosa del genere“, ha detto.

Un rapporto tra i due che va avanti ancora oggi

Sta facendo molto discutere, però, il modo in cui la giornalista ha concluso l’intervista. La donna infatti ha ammesso che i due tutt’ora si vedono e che sono addirittura restati in buoni rapporti. “È stato l’unico a preoccuparsi quando ero da sola in Svezia ed è arrivato il virus. C’è un’amicizia affettuosa tra noi“, ha affermato.

Sono tante le persone che si stanno chiedendo come sia possibile mantenere dei buoni rapporti con un uomo capace di fare gesti simili, ma secondo la Rosati la chiave sarebbe il perdono: “Credo che lui si sia pentito. Io non voglio che nessuno chieda perdono a me ma che si chieda perdono a Dio. A questi uomini dicono: confessate e chiedete perdono“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @domenicalive

Leggi anche -> Alba Parietti shock: Francesco Oppini non ho saputo del lutto che abbiamo avuto

Leggi anche -> GFVip: ecco per quale motivo Giada De Blanck non entrerà nella casa