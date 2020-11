Romina Power ha postato un nuovo ricordo sulla figlia Ylenia, con una frase ed una foto che ha commosso tutti i follower di Instagram

E’ da un giorno trascorso quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno della figlia scomparsa di Al Bano e la cantante di origini americane. Ylenia è nata infatti il 29 novembre del 1970, ed è stata un personaggio pubblico anche molto apprezzato negli anni vissuti in Italia. Poi la misteriosa scomparsa nella notte di Capodanno tra il 1993 ed il 1994, con una vicenda che si è tinta di giallo sin dall’inizio. Tanto si è raccontato nel corso degli anni su uno dei misteri ancora oggi del tutto irrisolti. E che hanno portato qualcuno a pensare che davvero la scomparsa della ragazza possa coincidere con la sua morte che sarebbe poi avvenuta negli Usa il 6 gennaio del 1994. Questo è quello che pensa Al Bano Carrisi, il padre di Ylenia. Mentre per la madre ed il fratello Yari quella non rappresenta la verità. In quanto per loro Ylenia sarebbe ancora oggi viva e sotto altra identità.

Romina Power, insieme al figlio Yari, è convintissima che Ylenia, oggi 50enne, viva in qualche posto del mondo sotto altro nome. E che non abbia il coraggio di uscire allo scoperto solo per il forte clamore mediatico che si verrebbe a creare dopo anni di ricerche e di silenzi. Intanto la madre, incessantemente ha rivolto appelli durante questi anni, ed anche da Instagram in queste settimane ha voluto ricordare la figlia Ylenia con messaggi che hanno anche commosso i follower, con il grande amore della madre nei confronti della figlia che non è mai calato nel tempo. Il mese di novembre è davvero particolare per Romina, perché rappresenta quello del compleanno di Ylenia. Sia ieri che oggi, ma anche nei giorni precedenti, l’ex moglie di Al Bano ha scritto un messaggio commuovente per la figlia. “Un giorno sorrideremo di nuovo tutti insieme. Un giorno, quando gli uccelli cantano, un giorno quando il vento d’estate porta con sé la promessa di gioia”.