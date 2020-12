C’è Posta per Te, sale l’attesa per la nuova stagione: svelata la data ufficiale

C’è posta per te: sale l’attesa dei telespettatori per l’inizio della nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi. Svelata la data ufficiale

Sale l’attesa per uno dei programmi del sabato sera più amato dagli italiani. Ideato dalla conduttrice Maria De Filippi, negli anni ha regalato emozioni ai telespettatori di Canale 5, che hanno seguito con passione le tante storie che hanno raccontato quella che è l’Italia e gli italiani. Un po’ come lo è stato in passato “Carramba che sorpresa” di Raffaella Carrà che è andato in onda per la prima volta nel 1995. Il programma della De Filippi, anche se ricorda quello della Carrà, ha festeggiato quest’anno i 20 anni e nel 2021 arriverà al 21esimo anno. Infatti la sua prima puntata risale proprio al gennaio 2000. Tantissime le vicende raccontate dalla conduttrice che si è anche emozionata nel corso degli anni insieme ai protagonisti. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che hanno preso parte all’evento del sabato sera.

C’è posta per te ha festeggiato i 20 anni in un 2020 condizionato dall’emergenza Coronavirus. Con le vicende di cronaca che purtroppo hanno preso il sopravvento su tutto il resto. Ma adesso i fan della conduttrice e del programma si chiedono quando potranno rivedere le vicende di decine di italiani che di volta in volta in studio decideranno di aprire o meno la busta che si troveranno davanti. L’attesa per tutti è finita, perché poco fa è arrivata l’ufficialità della data dell’inizio della trasmissione. Come ogni anno sarà infatti il mese di gennaio quello dell’esordio delle nuove edizioni. Topo la fine di “Tu si que vales” adesso Maria De Filippi potrà tornare nel ruolo di solista nel programma che forse più di tutti le sta a cuore. Il giorno che gli spettatori aspettano è quello di sabato 9 gennaio 2021. Con il conto alla rovescia che è già cominciato da alcune ore e che rappresenta una notizia importante per milioni di spettatori.