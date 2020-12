Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo rompe il silenzio e si schiera apertamente contro l’attivazione del Mes da parte dell’Italia, definendolo uno strumento “inadatto ed inutile”.

Il fondatore dei 5 Stelle, tra l’altro, sottolinea come anche da Palazzo Chigi siano arrivate, nel tempo, diverse manifestazioni di contrarietà al Mes: secondo Grillo, le ragioni di criticità sarebbero state evidenziate dallo stesso Premier Giuseppe Conte nelle occasioni in cui ha sottolineato che “disponiamo già di tantissime risorse – fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc.. – e dobbiamo saperle spendere“.

Il punto, quindi, non sarebbe la disponibilità di denaro, ma la capacità di utilizzare al meglio i fondi disponibili. E qualora vi fosse la necessità di reperire ulteriori risorse, Grillo torna a rilanciare due proposte già più volte avanzate in passato: “una patrimoniale ai super ricchi” e l’imposizione al pagamento di Imu ed Ici non versate sui beni immobili di proprietà della Chiesa.

Nicola Fratoianni e dal deputato Pd Matteo Orfini ha scatenato dure reazioni di contrarietà da parte delle forze politiche e dell’opinione pubblica. Grillo, però, propone un punto di vista diverso: cosa accadrebbe “se per una volta, invece che sovraccaricare di tasse la classe media che sta lentamente scomparendo, si procedesse a tassare soltanto i patrimoni degli italiani più ricchi?“, si chiede il comico, che sottolinea poi come in Italia ci siano ben 2.774 cittadini con un patrimonio personale superiore ai 50 milioni di euro che detengono, in totale, circa 280 miliardi. Secondo il fondatore del Movimento, sarebbe più utile e più giusto “rivolgersi a loro piuttosto che al resto della popolazione già stremata“. Il primo tema, in particolare, appare come un nervo scoperto nel dibattito politico italiano. Anche di recente, una proposta di tassazione dei grandi patrimoni avanzata dal portavoce nazionale di Sinistra Italianae dal deputato Pdha scatenato dure reazioni di contrarietà da parte delle forze politiche e dell’opinione pubblica. Grillo, però, propone un punto di vista diverso: cosa accadrebbe “se per una volta, invece che sovraccaricare di tasse la classe media che sta lentamente scomparendo, si procedesse a tassare soltanto i patrimoni degli italiani più ricchi?“, si chiede il comico, che sottolinea poi come in Italia ci siano ben 2.774 cittadini con un patrimonio personale superiore ai 50 milioni di euro che detengono, in totale, circa. Secondo il fondatore del Movimento, sarebbe più utile e più giusto “rivolgersi a loro piuttosto che al resto della popolazione già stremata“.

Se a questa misura si aggiungesse la richiesta di far pagare Imu ed Ici non versata sui beni immobili della Chiesa, conclude Grillo, si introdurrebbero due provvedimenti “assolutamente praticabili, sacrosante e soprattutto non vincolanti (che non prevedono alcun tipo di indebitamento per l’Italia)” capaci di portare nelle casse dello Stato circa 25 miliardi di euro nel biennio 2021/2022.