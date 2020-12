A Ogni Mattina, ospite Aurora Ramazzotti, risponde a una domanda scomoda su Zorzi, lei imbarazzata chiarisce il rapporto con l’ex amico, Tommaso poche ore prima aveva parlato di lei ai suoi compagni, ecco cosa ha detto

Ieri a Ogni Mattina, come ospite in studio Aurora Ramazzoti, programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, ma a farle la domanda che l’ha messa in imbarazzo è stato il giornalista Alessio Poeta, il quale le ha domandato, sapendo che lei e Zorzi sono stati grandi amici, che rapporto avesse con il gieffino prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia.

Aurora sentendo la domanda si è subito irrigidita, ma poi ha risposto a tono al giornalista dicendogli “secondo te se io non ho mai parlato di questa cosa“, la Ramazzotti si è sentita chiaramente a disagio di fronte a questa domanda, infatti ha dato solo una risposta secca senza proferire altro, ma poi dopo poco ha anche aggiunto di seguire il percorso di Tommaso al Gf Vip, essendo ancora affezionata all’ex amico.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, ecco perché hanno litigato,

La figlia di Eros Ramazzotti non ha mai parlato del litigio con Tommaso, addirittura sembrerebbe che avrebbe rifiutato l’invito del Gf Vip per incontrare Zorzi nella casa, Tommaso invece ha più volte parlato di lei ai compagni, facendo capire di essere ancora legato ad Aurora e che vorrebbe riappacificarsi avendo avuto un bellissimo rapporto.

In molti si chiedono perché i due avrebbero litigato, è stato proprio Zorzi a rivelare cosa è successo tra loro dicendo di aver discusso con la Ramazzotti durante il primo lockdown, il webinfluencer si è sentito trascurato dall’amica, la quale durante il periodo di quarantena non l’ha mai cercato, avendo trascorso i suoi giorni di isolamento con il fidanzato Goffredo Cerza e la sua migliore amica Sara Daniele, per questo Tommaso si è sentito abbandonato.

Finito il periodo di Isolamento i due avrebbero cercato di riappacificarsi organizzando un viaggio con altri amici, ma purtroppo Aurora all’ultimo ha fatto saltare il weekend con Zorzi per stare insieme al suo fidanzato, il quale aveva appena perso la nonna, motivazione più che valida per rinunciare alla vacanza con gli amici, ma Zorzi sembra non aver preso bene la questione.

Zorzi parla al Gf Vip di Aurora Ramazzotti “è una delle cose più belle della mia vita”

Tommaso negli ultimi giorni ha più volte ricordato il rapporto con la sua ex amica, mostrandosi sofferente, ha confessati di voler ricongiungersi alla Ramazzotti e ha detto agli amici in un momento di sconforto “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate“, ha anche aggiunto che prima di entrare nella casa, Michelle Hunzicher le ha mandato un messaggio chiedendogli di fare pace con sua figlia, perchè entrambi stavano soffrendo molto per la fine di questo rapporto.

Zorzi ha detto ai compagni di viaggio “purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”, magari Aurora sentendo queste parola deciderà di fare una sorpresa all’ex migliore amico, vedremo nelle prossime puntata se riferiranno a Tommaso di quanto accaduto.

