Vediamo insieme chi è il vero amore di Diletta Leotta, e qual’è il dettaglio che non è assolutamente sfuggito ai più attenti nella foto.

Lei è una bellissima e bravissima presentatrice sportiva, e non solamente, stiamo parlando di Diletta Leotta.

Vediamo meglio insieme la fotografia che ha pubblicato su Instagram, lasciando tutti senza parole.

Diletta Leotta pubblica la foto con il suo vero amore, ma non sfugge il dettaglio

Una delle più belle e sensuali donne che si occupano di calcio è lei, ovvero Diletta Leotta, che in questo momento è single.

Dopo la fine della sua relazione con Toretto, che ha partecipato anche al programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, di questa estate.

Sembrava esserci stato una sorta di riavvicinamento tra i due, qualche settimana addietro, ma non sembra essersi sviluppato in qualcos’altro.

Per tutti, Diletta Leotta era felicemente single, fino a quando, poche ore fa non ha pubblicato una fotografia particolare, e come lei stessa ha dichiarato, con il suo “vero amore.”

Nella fotografia che ha pubblicato su instagram, però, possiamo vederla non con un uomo al suo fianco, ma con il suo adorato cagnolino, ma in molti hanno notato un dettaglio in particolare, oltre al fedele animale.

Diletta, infatti, indossa una ridottissima gonna, che mette in bella mostra le sue lunghe gambe, e che lascia andare l’immaginazione dei più attenti.

I commenti si sono sprecati, ed i molti volevano prendere il posto del suo fedele cagnolino, nella fotografia Diletta ha gli occhi socchiusi e davvero sognanti.

Sicuramente è super ricambiata nel suo grande amore che lei ha nei confronti del suo amico pelosetto.

Anche voi avete una particolare simbiosi con il vostro animale domestico? E seguite Diletta Leotta nelle sue interviste da bordo campo?