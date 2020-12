Cerchiamo di capire insieme la particolare dichiarazione che ha fatto Arisa su Maria De Filippi, dopo essere diventata un insegnate del talent.

Lei è una grandissima e bravissima cantante, che ha da poco preso parte al talent di Maria De Filippi, Amici 20, e stiamo parlando di Arisa.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato di particolare, su la padrona di casa del talent, che in pochi sapevano.

Amici20: Arisa rivela un retroscena segreto su Maria De Filippi

Come sappiamo, il talent condotto dalla bravissima Maria De Filippi, ha raggiunto un grandissimo traguardo, ovvero è la ventesima edizione, e stiamo parlando di Amici.

In questa nuova edizione, ci sono due insegnanti nuovi, ovvero Lorella Cuccarini per il ballo, ed Arisa per il canto.

Quest’ultima ha preso il suo ruolo con grande professionalità ed ovviamente gioia, ed in una recente intervista alle pagine del giornale Chi, ha rivelato un retroscena su Maria De Filippi.

Le sue parole sono state le seguenti:

“E’ quel tipo di persona che non ha bisogno della forza per farsi rispettare. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita”.

Ha continuato, poi dichiarando che dietro le telecamere, si respira un’aria buona, e che è tutto tranquillo anche con gli altri insegnati.

Una sorta di mondo fantastico dove la bravissima Maria De Filippi è la regina buona, questa è stata la spiegazione di Arisa.

Sicuramente, la bravissima cantante ha un grandissimo senso di rispetto, e stima verso Maria De Filippi.

Unico neo, possibile al programma, è che Arisa si affezioni troppo ai vari studenti e poi si dispiaccia se dovranno abbandonare il talent.

Ed ha dichiarato qualcosa che in pochi sapevano, ovvero che anche Arisa, aveva provato ad entrare nel programma, ma come lei stessa ha dichiarato, non era ancora pronta.

E voi cosa ne pensate, di questa prima settimana che ha visto Arisa fare il suo debutto come insegnate ad Amici 20?