Cerchiamo di capire che cosa è successo a Dayane Mello, e per quale motivo è stata ripresa dalla regia del GF Vip.

Come tutti sappiamo il Grande Fratello Vip, va in diretta 24 ore su 24, ma quello che è successo nelle passate ora, ha lasciato tutti stupiti.

Vediamo insieme che cosa ha fatto Dayane Mello, e perchè viene ripresa immediatamente dalla regia.

GF Vip: Dayane Mello distrugge pezzi della casa ed interviene la regia

Lei è una delle donne che si trovano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che fa maggiormente discutere, molto spesso per il suo atteggiamento, che da più di qualcuno non sembra essere capito.

Stiamo parlando di Dayane Mello, che nelle ultime ore forse, sembra aver perso un po’ il controllo, perché recentemente in una festa aveva rotto delle bottiglie, mentre questa volta è successo qualcosa con l’arredamento della casa.

Il tutto, ovviamente, è accaduto in modo involontario, ma ciò non è piaciuto alla regia, che è intervenuta immediatamente, riprendendola.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo, la bella Dayane, stava ballando e giocando, in modo molto sensuale con una sedia, insieme a Selvaggia Roma, ma una volta che si è salita sopra, e si è rotta.

La regia è immediatamente intervenuta dicendo di smettere subito il gioco, e vicino a Dayane c’era, oltre a Selvaggia Roma, anche Giulia Salemi, e tutte e tre sono scoppiate a ridere.

Giulia, le ha anche detto, che oltre ad un microfono, le toglieranno dalla sua vincita, anche la sedia, come rimborso per tutto quello che ha rotto.

Dayane rompe la sedia e viene rimproverata dal GF #GFVIP pic.twitter.com/VK2hKT1Z1c — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 27, 2020

Per il momento, non sembra ci siano ulteriori azioni in merito, ma sicuramente gli animi degli inquilini del GF sono ancora agitati per la notizia del prolungamento del programma fino a Febbraio 2021.

E voi cosa ne pensate di quanto ha fatto Dayane Mello? La regia del GF ha fatto bene ad intervenire?