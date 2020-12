Iva Zanicchi, le commoventi parole del fratello prima di morire

Ha sconfitto il Covid Iva Zanicchi, ma il virus si è portato via il fratello: le parole che le ha dedicato prima di morire sono da lacrime.

Per Iva Zanicchi il fratello era come un figlio: lo ha detto lei stessa per ricordare l’amato Antonio, che ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus lo scorso 25 novembre. Un amore forte li legava ma, come racconta la donna a “Di Più”, il fratello è stato colpito “in modo devastante” dal virus e non è riuscito a superare la malattia. In ospedale però, poco prima di morire, è riuscito a registrare un messaggio per la sorella. Ecco le sue parole

La morte nello stesso ospedale del ricovero di Iva

Antonio Zanicchi non apparteneva al mondo dello spettacolo. Da questo infatti se ne era sempre tenuto ben lontano, godendosi la pensione tra la pittura e la scrittura, le sue due principali passioni. Come spiega la Zanicchi, Antonio era ricoverato nello stesso ospedale dove era stata ricoverata lei e anche la sorella: all’ospedale di Vimercate. Un ospedale a suo parere pieno di personale di gran cuore e molto competente, non a caso Iva ha ringraziato tutti pubblicamente una volta terminato il suo ricovero. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare invece per il fratello. “Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante“, spiega con molta tristezza la cantante. “Il virus ha preso i polmoni in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi“, aggiungendo poi che la sua cardiopatia sicuramente non ha aiutato a migliorare la situazione già traballante di per sé. “Ha vissuto una brutta agonia“, racconta la sorella.

Il video messaggio del fratello poco prima di morire

Antonio però, una volta venuto a conoscenza che per lui le cose si stavano mettendo male, ha voluto salutare i parenti con un video messaggio con l’aiuto dei medici che lo hanno filmato e che hanno fatto poi recapitare il video alla sorella. “Mi ha dedicato il suo ultimo video messaggio“, dice commossa la cantante emiliana. “Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa“.

I fratelli Zanicchi colpiti dal Coronavirus

È iniziata a novembre la brutta esperienza con il Covid-19 per Iva Zanicchi con un contagio che sembra sia avvenuto proprio in famiglia. Fortunatamente, dopo il ricovero in ospedale che aveva fatto temere il peggio, la cantante è guarita ed è tornata a casa.

E alla triste notizia della morte del fratello si aggiunge una speranza: la sorella, infatti, anche lei ricoverata per Covid, sta migliorando e sta riuscendo a sconfiggere il virus. Anche se, come Iva, è molto provata dalla perdita del fratello.

