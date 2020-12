Sofia fa pesanti insinuazioni sulla nuova concorrente del Gf Vip, Carlotta Dell’Isola, entrambe ex partecipanti di Tempation Island, svelati i retroscena del programma, ecco cosa ha detto

Carlotta Dell’Isola sarà una nuova concorrente del Gf Vip, è stata una delle protagoniste di Tempatation Island insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, la coppia ha avuto un grande seguito dopo ma messa in onda del programma infatti telespettatori hanno apprezzato molto il loro percorso, soprattutto Carlotta che si è contraddistinta per la sua simpatia e per la sua schiettezza, proprio per questo motivo Alfonso Signorini l’ha voluta come nuova partecipante del reality, insieme a lei entreranno ance Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Andrea Zenga e Mario Ermito.

Ma a non essere molto d’accordo dell’ingresso di Carlotta al Grande Fratello Vip, è una sua ex compagna del Villaggio di Tempation Island, Sofia Calesso, anche lei insieme al suo, ormai, ex fidanzato Alessandro Medici, Sofia sarebbe stata intervistata da Deianira Marzano, rivelando retroscena scioccanti sul programma e su Carlotta, ecco cosa ha detto.

Sofia sull’ingresso di Carlotta al Gf Vip “è la preferita di Maria De Filippi”

Sofia Calesso ha lanciato delle pesanti accuse sulla sua ex compagna di Viaggio, Carlotta, accusandola di avere delle buone conoscenze, tirando in mezzo anche Maria De Filippi, proprio per questo motivo sarebbe riuscita ad entrare nel programma, le sue parole sono state “Maria De filippi ha detto una volta in tarsmissione che Carlotta fosse la sua preferita, per questo motivo non penso sia causale la sua presenza in Tv“.

Per Sofia, l’entrata nel reality di Carlotta è dovuta all’esposizione mediatica a cui è stata esposta nell’ultimo periodo, infatti Sofia ha confessato che Carlotta e la presentatrice di Temptation Island, Alessia Marcuzzi, si conoscevano prima di del programma grazie a Facchinetti, ex marito della Marcuzzi, addirittura Carlotta farebbe parte delle sua stessa agenzia, Sofia aggiunge “sono contenta per lei se avrà successo, non ho nulla contro di lei, ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze, questo non lo penso solo io ma anche altri partecipanti ti Tempation Island, ma non hanno il coraggio di parlare“.

Sofia tira fuori altre insinuazioni contro la nuova partecipante del Gf Vip, dicendo che Carlotta e Nello sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show, proprio per questo motivo, la Calesso si è domandata perché è stata invitata solo Carlotta nel programma e non tutti i partecipanti di Temptation Island e aggiunge che le sue supposizioni sono state confermate proprio quando li ha visti dal Maurizio Costanzo, in ben due puntate, nella seconda è andata solo lei, Sofia confessa “è strano vedere Carlotta in un programma di grande spessore culturale come il Costanzo Show, il marito della De Filippi non tratta argomenti Trash, non dice cose alla nostra portata, ha parlato del Teatri Margherita di Roma, fosse stato Pomeriggio 5 srebbe stato sicuramente alla sua portata e la sua presenza mi sarebbe sembrata opportuna“.

Quindi per l’ex di Tempation Isalnd è strano che Carlotta abbia partecipato a un programma dl genere come il Maurizo Costanzo e aggiunge anche che infatti gli interventi della Dell’Isola durante la trasmissione sono stati pari a zero, ma non è finita qua perchè Sofia dice che i partecipanti di Temptation Island hanno firmato un contratto in cui non possono comparire in TV a meno che non venga firmata una deroga da loro, a questo punto si chiede perchè a loro la deroga non è stata concessa?.

Per Sofia Calesso, lei e tutti gli altri concorrenti di Tempatation Island sono stati svantaggiati rispetto a Carlotta, da quanto dice Sofia non gli hanno permesso nemmeno di sponsorizzare dei prodotti, ha ribadito qualche ora fa questo concetto anche sul suo profilo personale di Instagram, confermando che secondo lei Carlotta parteciperà al Gf Vip solo perché ha delle conoscenze all’interno del mondo televisivo, sta sicuramente parlando della regina indiscussa della televisione Maria De Filippi.

Vedremo se quando Carlotta entrerà nel programma avrà l’occasione di replicare a queste insinuazioni fatte dalla sua amica Sofia, non ci resta che aspettare.

