Temptation Island, Anna Boschetti: “Per riavermi Andrea deve sposarmi”

Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli, potrebbe esserci un ritorno di fiamma e come raccontato da Anna, accetterà le scuse dell’ex solo a seguito di una proposta di matrimonio.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli, si sono lasciati ufficialmente un mese fa a seguito di alcuni presunti tradimenti di Andrea con la tentatrice del reality dei sentimenti, Beatrice. Il fattaccio era stato raccontato da Anna, che tramite una diretta social aveva raccontato di essere venuta a conoscenza di una serata intima del allora fidanzato in compagnia di un’altra ragazza. Battistelli ha sempre negato di avere avuto rapporti con altre donne e in particolare con Beatrice, ma la ormai ex fidanzata non ha mai creduto alla versione del compagno. Appena appresa la notizia Anna ha fatto le valigie ad Andrea e l’ha cacciato di casa. Il 28enne sta provando a farsi perdonare da Anna ma per ora la coppia resta separata. La Boschetti ha raccontato che Andrea andrebbe sotto casa sua ogni sera a piangere e dichiarargli tutto il suo amore. Andrea ha ammesso di aver visto altre ragazze ma afferma di non averla mai tradita. Anna però non gli crede, si dice decisa a chiudere la relazione e di non sbagliarsi mai su queste cose. Inoltre la Boschetti racconta di aver letto messaggi compromettenti mandati ad Andrea ad una terza ragazza.

LEGGI ANCHE > COVID, CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: DOLCI PAROLE PER ZIO ALDO SUI SOCIAL

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss)



Insomma la 38enne è certa dell’infedeltà dell’ex compagno e non basteranno scuse e fiori per perdonarlo. L’unico modo per riavere in dietro la fidanzata, come dichiarati dalla stessa Anna, sarebbe chiederle ufficialmente la mano. Un gesto che si aspettava da tempo ma che Andrea non si sentiva pronto a fare. Ora è arrivato l’ultimatum di Anna che vuole una dimostrazione dei sentimenti e delle intenzioni serie del ragazzo. Intanto la romana ha deciso di concentrarsi su se stessa e sfondare nel mondo dello spettacolo. Come annunciato nelle sue stories Instagram è appena entrata a far parte dell’agenzia di Eliana Michelazzo e ha posato seminuda in un servizio pubblicato anche su Novella 2000. Anna racconta che le foto in lingerie sono state fatte per dimostrare a tutte le donne che a 38 anni si può essere più belle e sensuali che a 20anni.

LEGGI ANCHE > GF VIP, SVELATO IL MOTIVO DELLA LITE TRA GIULIA SALEMI E TOMMASO ZORZI