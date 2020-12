Marco Carta ospite a Verissimo si confessa e ripercorre la sua carriera e il suo percorso privato. Il cantante ha parlato della sua lunga relazione con il compagno Sirio e a sorpresa ha fatto un annuncio che l’ha fatto commuovere. Ecco cos’è successo.

Marco Carta ha scelto il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin per il suo ritorno sul piccolo schermo. Non è stato un periodo facile per il cantante che ha appena vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Un momento difficile arrivato subito dopo la fine dei problemi giudiziari che aveva dovuto affrontare a seguito del furto di alcune magliette in un famoso grande magazzino di Milano. Alla fine dell’iter giudiziario Marco Cartaè stato assolto da ogni accusa, ma come ha raccontato al Corriere della Sera, questa esperienza l’ha provato profondamente a livello psicologico, creando grossi problemi alla sua salute mentale e fisica. Oggi però Marco ha raccontato di essere sereno, di avere numerosi progetti e di voler convolare a nozze con il fidanzato Sirio. Durante il racconto il cantate non ha potuto trattenere le lacrime dall’emozione. Ha raccontato di vivere questa bella relazione da sei anni e di essere molto innamorato. Il compagno l’ha sempre sostenuto, standogli vicino anche nei momenti più bui della vita e promette che quando la pandemia sarà finita, sposerà sicuramente il suo fidanzato. Marco Carta, dopo il coming out fatto in diretta televisiva, è sempre stato molto riservato sulle sue relazioni ma lo scorso dicembre ha voluto presentare Sirio al pubblico per ufficializzare definitivamente la relazione.

LEGGI ANCHE > ELISA ISOARDI, POLEMICHE DAVANTI ALLA FONTANA DI TREVI: “TU DOVRESTI DARE L’ESEMPIO”

Per far conoscere Sirio ai suo fan, Marco Carta ha deciso di pubblicare su Instagram una foto che li ritrae insieme durante una passeggiata in via Frattina a Roma. Il cantante però aveva raccontato che il compagno, che non appartiene al mondo dello spettacolo, ci tiene a mantenere estrema riservatezza sulla relazione e sono pochissime le foto pubbliche nelle quali compaiono insieme. Una storia d’amore privata e solida che ha cambiato la vita del cantante sardo, non ci resta che auguragli una splendida vita insieme.

LEGGI ANCHE > BROSIO TRADITO DALLA FIDANZATA? LE SCIOCCANTI PROVE CONTRO DI LEI – FOTO