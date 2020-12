Valeria Artini è morta a 16 anni in un incidente lungo la strada provinciale 34, in provincia di Trento. Con lei viaggiavano altri tre giovanissimi amici, feriti ed ora ricoverati in ospedale.

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita a Valeria Artini, una ragazza di sedicenne residente a Zuclo, in provincia di Trento. Insieme a lei c’erano tre amici, rimasti gravemente feriti dopo lo scontro, avvenuto il 28 novembre – sulla strada provinciale 34, sempre in provincia di Trento, nella zona del comune di Tre Ville. I quattro viaggiavano sulla stessa auto che, per motivi ancora da verificare, ha sbandato ed è improvvisamente finita fuori strada, all’altezza del centro abitato di Preore.

Uscita di strada, la vettura è andata a schiantarsi contro alcuni alberi che costeggiano la carreggiata e si è subito dopo ribaltata. Una carambola che è costata la vita alla giovane ragazza, morta probabilmente sul colpo. Al loro arrivo, infatti, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Valeria e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’auto su cui la ragazza viaggiava era guidata da un amico ventiduenne, residente a Caderzone Terme e figlio della proprietaria della vettura, rimasto anch’egli ferito.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi, oltre ai sanitari del 118 coadiuvati dall’elisoccorso, anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha chiuso completamente la viabilità nel tratto dove si era verificato l’incidente, in modo da consentire ai pompieri di intervenire per estrarre i ragazzi dalle lamiere dell’auto, ormai distrutta. Insieme al ragazzo che guidava l’auto e a Valeria, erano a bordo anche una ragazza, di 15 anni, residente a Giustino ed un ventiduenne di Strembo. Quest’ultimo, il più grave tra i feriti, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Treno, mentre gli altri due sono ora ricoverati presso l’ospedale di Rovereto.

La famiglia di Valeria, scossa da un fortissimo dolore, si è chiusa in un silenzio e, come comprensibile, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa locale. Tutta la comunità, intanto, esprime il proprio cordoglio ai familiari della ragazza: tra i vari messaggi di condoglianze giunti per ricordare Valeria, anche quelli del mondo della pallavolo, visto che la ragazza era una giovane promessa dell’Asd Brenta Volley.