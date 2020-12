A poche ore dall’entrata nella casa del GF Vip, Cristiano Malgioglio convince Tommaso Zorzi a rendere pubblico il motivo della lite con la ex amica Giulia Salemi. Secondo l’influerncer Giulia l’avrebbe fregato a livello lavorativo. Ecco cos’è successo.

Il GF Vip li ha fatti incontrare dentro la casa più spiata d’Italia ma Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si conoscevano già. Come raccontato da entrambi i diretti interessati i due avevano stretto un saldo rapporto di amicizia nella vita reale. Sono stati protagonisti di diverse collaborazioni sui sociale e oltre ad un rapporto professionale li legava anche una forte simpatia che per anni li ha portati a condividere un bel rapporto di amicizia. Poi qualcosa è successo e la coppia di amici è scoppiata, decidendo di non rivolgersi più la parola. Fino ad ora nessuno dei due aveva voluta affrontare i vecchi rancori e Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno cercato di riprendere il rapporto interrotto, almeno a favore di telecamera. Alfonso Signorini e la produzione avevano deciso di non intervenire mettendo zizzania e il motivo della lite era rimasto segreto. A poche ore dal suo tanto atteso ingresso nella casa però Cristiano Malgioglio, ha voluto subito capire qualcosa di più sul motivo della discussione e non ha perso tempo chiedendo a Tommaso di svelargli i particolari della rottura.

Tommaso e Cristiano parlano dello screzio tra Tommaso e Giulia Salemi legato ai loro libri e la data d’uscita:

– “si era fatta anticipare l’uscita prima di me”

– Malgioglio: “nooo stupendo vi faccio litigare domani”#GFVIP pic.twitter.com/OfMprj5R63 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 1, 2020



Zorzi ha raccontato che all’epoca dell’uscita del suo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” chiamò la allora amica Giulia per condividere la sua felicità per il nuovo progetto e raccontargli i dettagli dell’uscita. Secondo Zorzi però in quel momento la Salemi non gli rivelò che nello stesso periodo sarebbe uscito anche il suo libro intitolato “Agli uomini ho preferito il cioccolato” e non solo. Pare che l’influencer preoccupata per l’uscita in simultanea dei due libri abbia chiamato l’editore per anticiparne l’uscita e arrivare prima dell’amico. Un comportamento egoista che non è per niente piaciuto a Tommaso che dopo aver affrontato la ormai ex amica ha deciso di chiudere tutti i rapporti. Una volta ritrovati nella casa più spiata d’Italia sembra che entrambi abbiano sotterrato l’ascia di guerra ma secondo molti telespettatori sarebbe un comportamento adottato solo a favore di telecamera. Ora però che il motivo del litigio è stato svelato, potrebbe arrivare la reazione della Salemi e riaprirsi il conflitto.

