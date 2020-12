Nuova lite all’intero della casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci si sente isolata dal gruppo e attacca Adua del Vesco per aver appoggiato Giulia Salemi. Ecco cos’è successo.

Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci. Le cose fuori dalla casa non stanno andando benissimo e sono persistenti le voci che vorrebbero che Briatore stia rivedendo gli accordi di divorzio, furioso per il comportamento della ex moglie all’interno del reality e soprattutto per le accuse di tradimento lanciate dall’ex di Eli, Mino Maglio. E ora le cose sembrano non proseguire serenamente neanche all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Se nei primi mesi Elisabetta Gregoraci è stata un punto riferimento quasi venerato per la maggior parte dei coinquilini, nelle ultime settimane pare che le cose siano decisamente cambiate. Il motivo principale del cambio di rotta dei concorrenti sarebbe l’arrivo in casa di Giulia Salemi. Tra l’influencer e la show girl non scorre buon sangue da molto prima della loro partecipazione al reality. Le due hanno trascorso spesso le vacanze in Sardegna con lo stesso gruppo di amici ed Elisabetta accusa Giulia di aver fatto la gattamorta e la scroccona con il suo ex marito Flavio Briatore. Accuse che non sono per niente piaciute alla Salemi che a sua volta accusa la coinquilina di essere falsa e snob. Un litigio che ha creato una spaccatura tra gli inquilini della casa. Molti concorrenti infatti secondo Elisabetta avrebbero preso le parti della Salemi isolandola.

e:”dici così perché sei gelosa”

r:”ma smettila di dire che è gelosa”

e:”ma é dayane che ha ritirato fuori la questione”

Eli: 🤡 🤡 🤡 🤡 #gfvip pic.twitter.com/oaLxIUECPg — amanda 22% ✨DAYANE MELLO STAN ACCOUNT✨ (@mylov3lyrosie) December 2, 2020

In particolare la Gregoraci ha accusato l’amica Adua Del Vesco di non esserle stata vicina in un momento difficile ed averlo fatto invece con Giulia. Adua si è difesa negando le accuse e affermando di averla coinvolta non trovando riscontro in Elisabetta che avrebbe deciso di isolarsi e confrontarsi solo con Stefania Orlando. Un’affermazione che non è piaciuta alla showgirl calabrese che ha rilanciato con pesanti accuse. Secondo Elisabetta, Adua si sarebbe coalizzata con Dayne Mello, sparlando tutto il giorno di lei. La casa quindi ad oggi sembra divisa in due: da una parte c’è chi difende Elisabetta, dall’altra invece chi appoggia Giulia Salemi. Secondo molti le accuse di Elisabetta a Giulia sarebbero molto pesanti ed essendo nate da episodi successi fuori dalla casa, non avrebbero dovuto essere usate all’interno del reality.

