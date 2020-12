Cristina Marino regala ai suoi follower un inizio giornata super sensuale. La bella influencer posa seminuda mentre prepara la colazione e mostra un fisico perfetto a soli sette mesi dalla nascita della prima figlia Nina Speranza, nata dalla relazione con il compagno Luca Argentero.

Cristina Marino regala un buongiorno davvero piccante, e non solo a Luca Argentero. La bella influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in intimo, intenta a preparare la colazione. Sorridente e maliziosa versa il latte nel caffè con indosso solo slip e reggiseno. Un video che ha fatto girare la testa a molti fan che hanno commentato il post con parole di ammirazione per il suo fisico perfetto A pochissimi mesi dal parto Cristina Marino mostra un corpo invidiabile, frutto di tanto sport e una dieta controllata.

Come noto ai suoi followers Cristina ha una vera e propria passione per il mondo del fitness. Sui suoi profili social non mancano mai tutorial di allenamento nei quali mostra gli esercizi giusti per mantenersi in forma. Inoltre quest’anno ha lanciato l’app Befancyfit, dove è possibile accedere alle live class per allenarsi insieme a lei. Sul sito dell’applicazione si possono anche comprare i capi della linea di moda sporty disegnata dall’influencer. Insomma un vita dedicata al benessere del corpo che però non le toglie il tempo di essere mamma e compagna di uno dei sex simbol più amati del nostro paese. La coppia che si è conosciuta nel 2017, grazie al set di “Vacanze ai Caraibi” dove entrambi recitavano. Un colpo di fulmine reciproco dal quale è nata una importante storia d’amore, coronata dall’arrivo il 20 maggio scorso della prima figlia Nina Speranza.

Cristina Marino e Luca Argentero da sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, hanno deciso di non condivider le immagini della figlioletta. Poche settimane fa però dopo un’accesa polemica con alcuni settimanali di gossip che hanno mostrato il volto della bambina, hanno deciso di mostrare loro il viso della piccola tramite i loro profili social, presentando così al loro pubblico, per la prima volta, Nina Speranza.

Bella, sensuale, immanorata e in carriera Cristian Marino sembra aver raggiunto tutti i traguardi.

