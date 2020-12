Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Gemma Galgani e la reazione stupita di Maria De Filippi per il bacio a Maurizio.

Lei è la dama storica del programma condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando di Gemma Galgani, ed il programma ovviamente è Uomini e Donne.

Vediamo insieme come ha reagito Maria, alla dichiarazione della dama torinese.

Gemma Galgani bacia Maurizio: Maria De Filppi shock “Hai perso la testa?”

La puntata di oggi, del programma condotto da Maria De Filippi, è stato davvero particolare, e al centro dell’attenzione c’è stato un particolare racconto della dama storica del programma.

Gemma Galgani era al centro dello studio, ed ha dichiarato che ha baciato, in modo molto intenso Maurizio dichiarando le seguenti parole:

“Tra noi c’è stata armonia fisica. C’è stato un bacio molto bello e passionale”

Il quel momento c’è stata la reazione scioccata di Maria De Filippi, che chiede se ha perso la testa, e per quale motivo ha baciato il cavaliere Maurizio.

Anche Gianni Sperti, fa eco a Maria dicendo che Gemma, non sta bene, anche perché la dama era davvero contenta per l’accaduto.

Anche il cavaliere in questione, Maurizio, al centro dello studio come Gemma, ha dichiarato che la dama era particolarmente allegra.

Gemma lo ha abbracciato con tanta esuberanza e poi c’è stato il bacio, che è stato ricambiato, perché anche Maurizio aveva voglia di baciarla.

La dama ha regalato al cavaliere una bottiglia di vino Passerina, e Tina Cipollari, acerrima nemica della donna, ha dichiarato come “imbarazzante”

Maurizio, era il cavaliere di un’altra dama, Valentina, che ha ovviamente, deciso di interrompere la conoscenza con l’uomo.

Ma il cavaliere, ha continuato per tutta la puntata, a chiedere alla ragazza se voleva uscire con lui, e per questo motivo, alla fine della puntata Gemma è scoppiata in lacrime.

Secondo voi come procederà questa conoscenza tra Gemma e Maurizio? E’ stato avventato il bacio della dama torinese?