Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in una recente intervista la bellissima Anna Tatangelo, che ha stupito tutti.

Lei è una donna bellissima, ed una cantante molto apprezzata, stiamo parlando ovviamente di Anna Tatangelo.

Ma in una recente intervista ha stupito tutti con una particolare dichiarazione, che nessuno si aspettava da lei, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Anna Tatangelo rivela e stupisce: “Ne voglio uno solo per me!”

Come sappiamo, in questo momento, dal punto di vista lavorativo, la bellissima Anna Tatangelo è impegnata con il programma che va in onda su Canale 5 All Together Now.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI DISPERATA: ARRIVA LA NOTIZIA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

Il programma è condotto da Michelle Hunziker, ed insieme ad Anna ci sono come giudici J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

Possiamo vedere, attraverso le varie puntata, come Anna Tatangelo sia davvero a suo agio in televisione, dicendo sempre quello che pensa, a chi si trova davanti e deve giudicare nel canto.

E la rivelazione che ha fatto durante una diretta su Instagram con Stefano Fisico ha dichiarato qualcosa che ha stupito tutti, ovvero:

LEGGI ANCHE —-> ELETTRA LAMBORGHINI A LETTO, LA CONFESSIONE AI FOLLOWER: “ADESSO DOVRò DAVVERO FARLO”

“Sarebbe bellissimo uno show tutto mio, fare ciò che faceva Mina da artista completa qual è. Oppure fare il programma di Mika, tipo Casa Tatangelo”

Nessuno aveva mai pensato, e forse nemmeno lei prima di questa esperienza su Canale 5, che le sarebbe piaciuto lavorare in televisione, oltre che con la musica.

Anna, ha continuato, nella particolare intervista, dichiarando che a breve uscirà una suona nuova canzone, dope le hit, Guapo e Fra te e me, tutti in uno stile completamente nuovo rispetto a prima, ovvero rap.

Quindi, a breve, se il suo desiderio verrà accolto, potremmo vedere Anna Tatangelo in una veste completamente nuova, in televisione.

E voi cosa ne pensate di questo sogno che ha Anna Tatangelo? State seguendo il programma All Together now?