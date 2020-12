GF Vip: Alfonso Signorini si commuove di nuovo: “È la vecchiaia”

È successo di nuovo: Alfonso Signorini si commuove davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e non riesce a nascondere gli occhi lucidi, ecco perché.

Non riesce a nasconderlo, è più forte di lui, e così il conduttore Alfonso Signorini di nuovo si commuove in diretta davanti alle telecamere guardando una clip. Ecco cosa è successo.

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata come sempre ricca di colpi di scena. Molte cose sono infatti successe nel corso della diretta, dall’entrata di Cristiano Malgioglio nella casa all’eliminazione di Enock Barwuah a fine puntata, fatto fuori dal televoto da casa.

Ma le vere star della puntata, essenziali per il programma, sono state le grandi emozioni che i protagonisti hanno provato. E ancora una volta non si tratta solo dei concorrenti: a finire in lacrime davanti alle telecamere è stato infatti il conduttore stesso, Alfonso Signorini.

Il filmato dello scorso venerdì

Tutto ha avuto inizio quando Signorini ha mandato in onda la clip che riassumeva i momenti salienti di questa edizione del GF Vip, tra cui quello dalla sua incursione nella Casa avvenuta lo scorso venerdì sera. Siccome la puntata serale quel giorno non era stata prevista, il conduttore aveva infatti deciso di fare una visita a sorpresa ai vip nella Casa più chiacchierata d’Italia. Con loro aveva condiviso un aperitivo, non nel modo tradizionale ma attraverso il vetro che li divideva. Un momento molto toccante e a tratti quasi intimo, durante il quale Signorini aveva spogliato le vesti da conduttore e si era messo al pari dei concorrenti, chiacchierando e condividendo le emozioni e i timori. Quella era stata un’esperienza emozionante sia per i gieffini che per Alfonso stesso, al punto tale che si era messo a piangere.

È stato nel rivederlo e quindi, rivivere quel momento speciale, che durante la puntata di lunedì il direttore di Chi Alfonso Signorini si è nuovamente commosso, trattenendo a stento le lacrime, ecco che cosa ha detto in diretta.

Alfonso Signorini si commuove durante la diretta

Nel rivedere quegli spezzoni così toccanti le emozioni sono state tante per Signorini, che nella diretta di lunedì aveva visibilmente gli occhi lucidi, nel tentativo di trattenere un nuovo pianto.

“Davvero io non so come dirvi grazie. Io nella mia vita ne ho viste tante, ma devo dire che siete speciali, siete delle persone proprio belle“, aveva detto Alfonso ai concorrenti, “ho grande rispetto di voi perché chi accetta di raccontarsi senza paletti, senza muri, con grande generosità, merita profondo rispetto. Grazie!“.

Al ritorno con il collegamento in diretta dallo studio, il conduttore, visibilmente emozionato, quasi a sua discolpa ha sdrammatizzato: “Più si invecchia e più si diventa sensibili“, ha detto sorridendo. Ma non è scappata alla vista la mano che veloce passava sulla guancia ad asciugare le lacrime.

E subito è intervenuto Pupo a rincarare la dose: “Il Grande Fratello condotto da te, con queste emozioni, è una cosa così speciale che dobbiamo tutti dirti grazie! Ci fai vivere un momento umano bello!“, ha detto riferendosi a Signorini. Tutti i concorrenti a quanto pare sono d’accordo: immediata, infatti, è stata la loro reazione commossa e lo scrosciare di applausi.

