Vediamo meglio insieme, che cosa ha tenuto nascosta Cristiano Malgioglio che è stato svelato solamente nelle ultime ore, prima del GF Vip.

Lui è uno degli ultimi concorrenti che ha varcato la soglia della casa super seguita, e spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello.

Stiamo parlando ovviamente, di Cristiano Magioglio, ma sulla sua vita privata c’era una segreto, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

GF VIP: Cristiano Malgioglio svelato il segreto della sua vita privata

Il suo ingresso, ieri sera, durante la puntata in diretta de Grande Fratello Vip, ha portato una ventata di allegria e freschezza.

LEGGI ANCHE —-> MARA VENIER: DIFFICOLTà DURANTE LA DIRETTA CON RENATO ZERO “NON POSSIAMO FARLO”

Il programma come sappiamo proseguirà fino a febbraio, e sicuramente Cristiano Malgioglio ci farà molta compagnia, perché è sempre molto amato dal pubblico.

Questa poi, non è la prima volta che entra nella casa del Grande Fratello, ma prima di parlare, e svelare un suo segreto, vediamo cosa pensa degli altri inquilini della casa.

In una recente intervista, prima di entrare ieri sera, ha dichiarato che Andrea Zelletta ha una bella faccia, come Enock.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE: ALESSANDRA MUSSOLINI CONFESSA “HO AVUTO PAURA”

Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, spesso è un po’ esagerato, ma rendere la vita all’interno della casa più interessante.

Di Maria Teresa Ruta, ha dichiarata, ovviamente di conoscerla ma non di averla mai frequentata.

Mentre Elisabetta Gregoraci, sembra che con lei si conoscano da un po’ di tempo, per il resto degli inquilini, staremo a vedere come reagiranno a questa convivenza con Cristiano.

Ma torniamo al segreto di Cristiano, secondo voi è fidanzato? La risposta è si, con un bel ragazzo turco, ma a causa del Covid, non riescono a vedersi da circa 8 mesi, perché è stato ricoverato per oltre 2 mesi, e non vede l’ora di poterlo rivedere.

Cristiano ha anche dichiarato, che la casa del Gf è un luogo sicuro, e che loro sono gli unici che possono ancora abbracciarsi, ed è per questo motivo che è voluto entrare, nuovamente al GF Vip.

E voi cosa ne pensate dell’ingresso di Cristiano Malgioglio al GF Vip? Sapevate che era fidanzato, ma che sono tutti questi mesi che non si vedono a causa del Covid?