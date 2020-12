Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Alessandra Mussolini su Ballando con le stelle che ha stupito tutti, e perché ha avuto paura.

Il programma Ballando con le stelle è terminato da un po’ di giorni, ma i suoi protagonisti sono al centro dell’attenzione mediatica di tutti, specialmente chi è arrivato tra i primi post.

Tra loro troviamo, ovviamente, anche Alessandra Mussolini, che ha stupito tutti per la bravura dimostrata, ma nelle scorse ore ha stupito per una dichiarazione che nessuno si aspettava.

Alessandra Mussolini confessa: “A Ballando con le stelle ho avuto paura”

La sua partecipazione al programma condotto magistralmente da Milly Calrucci, ovvero Ballando con le Stelle, si è conclusa arrivando al terzo posto della classifica.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: ECCO PER QUALE MOTIVO GIADA DE BLANCK NON ENTRERà NELLA CASA

Stiamo parlando, come tutti sapete, di Alessandra Mussolini, che ha confessato qualcosa di particolare, durante l’intervista fatta con Mara Venier, a Domenica In.

Come sappiamo, a poche ore dalla puntata finale, il ballerino di Alessandra è risultato positivo al Covid-19, ed ovviamente lei era preoccupata di aver contratto il virus, come il suo maestro.

Alessandra, si è aperta ed ha detto che in quella settimana, particolare, ha avuto molta paura, e che non è stato assolutamente facile, prepararsi in pochissimi giorni con un nuovo maestro, nello specifico Samuel Peron, per affrontare la finale del programma.

LEGGI ANCHE —-> MILLY CARLUCCI SVELA: “SOLO OGGI HO SAPUTO DEL SEGRETO DI TODARO A BALLANDO”

Ha dichiarato poi le seguenti parole:

“Ho scoperto aspetti di me che non sapevo di avere e che neanche la mia famiglia conosceva”

Alessandra ha poi confessato anche di avere un bellissimo rapporto con la mamma, Maria Scisolone, che per lei è una vera e propria roccia, ed ha fatto commuovere anche Mara Venier con le seguenti parole:

“Ogni volta che mi chiama mi dice: “Alessandra te lo ricordi che la mamma ti ama?”

L’esperienza di Ballando con le Stelle, ha permesso al grande pubblico di conoscere una nuova Alessandra Mussolini, sicuramente con una immagine meno rigida e più dolce rispetto al suo passato

Una puntata, quella di ieri di Domenica In davvero molto intensa, e come ha dichiarato più volte Mara Venier lei invita solamente chi le piace e le interessa intervistare.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni che ha rilasciato Alessandra a Domenica In? Avete cambiato opinione anche voi su di lei?