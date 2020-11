GFVip: ecco per quale motivo Giada De Blanck non entrerà nella casa

Giada De Blanck, la figlia della contessa Patrizia, ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini: sarebbe potuta entrare nella Casa del GFVip ma ha deciso di non farlo, ecco per quale motivo.

Giada De Blanck avrebbe potuto essere tra i famosi nuovi 9 concorrenti selezionati per raggiungere quelli già in gara nella Casa del GFVip, come rivelato da Alfonso Signorini stesso durante una puntata di Casa Chi, ma ha declinato la proposta. Ecco quali sono i motivi dietro a questa decisione.

La proposta di Alfonso Signorini

Il conduttore e giornalista aveva pensato proprio alla ragazza per poterle permettere di raggiungere la madre, la contessa Patrizia De Blanck, che si trova già da tempo all’interno della Casa e che è risultata essere una tra i “gieffini” ad aver più fatto parlare di sé ultimamente. Rimarrà per sempre solo un’idea, però, perché l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha declinato l’invito ed ha spiegato le proprie ragioni.

Giada De Blank dice addio alla vita sotto i riflettori

La contessina Giada infatti pare non sia interessata al mondo della televisione, che vuole tenere al lontano dalla propria vita privata, come svelato dal direttore del noto settimanale Chi. A parte qualche ospitata in tv, quindi, la figlia di Patrizia ha deciso di mantenersi ben lontana dalle luci degli studi televisivi e dalla vita fatta di gossip e paparazzi. Certo, però, non si può dire altrettanto della mamma Patrizia.

Come rivelato da Signorini, la 39enne è attualmente molto occupata con il suo lavoro che niente ha a che vedere con il mondo dello spettacolo. A tenerla impegnata è il suo ruolo come manager della Giò Valley, una squadra di pallavolo di Aprilia, che la rende molto felice e appagata. Come afferma lei, infatti, lavorare nello sport è molto bello perché in questo settore sono sopravvissuti ancora valori importanti, come ad esempio la disciplina e la determinazione. “È bello essere una dirigente e un PR manager in un mondo pulito e pieno di valori“, aveva detto a proposito sui suoi canali social, aggiungendo di come questo sia un impegno intenso ma gratificante.

Un incarico sempre pieno di nuovi stimoli che traccia un profilo ben diverso rispetto a quello di una Giada De Blanck “televisiva” che era stato impresso nelle menti degli italiani con la sua partecipazione nel 2003 al reality show L’isola dei Famosi quando era solo poco più che una ragazzina. L’immagine della “nuova” Giada de Blanck è, invece, quella di una donna che sta cercando di realizzarsi al di fuori del mondo della tv e dello spettacolo e non ha la minima intenzione di tornare sui propri passi, nemmeno quando la proposta è quella di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip .

