La casa del Gf Vip è sempre più separata. Le amicizie instaurate nel primo mese di permanenza nella casa più spiata d’Italia sembrano non reggere il peso delle dinamiche del gioco. Dopo l’allontanamento tra Pierpaolo Pratelli ed Elisabetta Gregoraci, sembra irrecuperabile anche il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini.

prima di difendere le vostre paladine, sentite lo schifo che esce dalle loro bocche, la cattiveria, ma ricordiamo che entrambe non parlano mai male e alle spalle delle persone #gfvip pic.twitter.com/FSual6Brdo — tommystanaccount 🙂 (@tomminoooo) November 22, 2020

Dayane Mello e Francesco Oppini nelle prime settimane sembravano inseparabili, un rapporto di profonda amicizia che aveva lasciato intendere anche che potesse nascere un sentimento, almeno da parte della brasiliana. All’epoca Oppini, per tranquillizzare la fidanzata a casa, aveva assicurato che si trattava solo di amicizia, confermando però la grande stima e amicizia che lo legava alla modella. Oggi però la situazione sembra profondamente mutata. Dayane e Francesco si sono più volte scontrati e dopo la nomination della brasiliana all’ormai ex amico, sembra che entrambi non si sopportino. Oppini ha riservato a Dayane dure parole, descrivendola come arrogante, bugiarda e aggressiva. La showgirl, che inizialmente aveva provato a riconciliarsi con Francesco scrivendogli una lettera, non è riuscita a reprimere la rabbia e ora non perde occasione per attaccare il coinquilino. L’ultima accusa della modella a Oppini è arrivata poche ore fa, quando in una chiacchierata in giardino con Adua Del Vesco, ha voluto sottolineare come Francesco sia cambiato nel corso del tempo.

Secondo Dayane, Francesco sarebbe entrato nella casa da uomo vero con belle parole e belle intenzioni. Poi una volta capito il potenziale dell’amico Zorzi, ha iniziato a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere e non è più stato lo stesso. La Mello, in particolare, ha utilizzato dei termini che stanno facendo molto discutere sul web: “Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” di cu** che guarda… mi viene il vomito” ha detto la modella. Dyane è fermamente convinta che l’amicizia di Oppini nei confronti di Zorzi sia nata solo per convenienza del figlio della Parietti. Adua Del Vesco sembra concordare con l’amica, e anche secondo lei Oppini ha paura di essere eliminato e quindi si coalizza con le persone che ritiene più forti e supportate dal pubblico.

Questa sera il rapporto tra i tre ex amici potrebbero definitivamente finire. Sono infatti in nomination Dayane Mello, Francesco Oppini e Adua Del Vesco, insieme a Patrizia De Blanck. Non ci resta che attendere poche ore per vedere da che parte sarà il pubblico.

