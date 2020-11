Gf Vip, Pierpaolo fa marcia indietro su Elisabetta Gregoraci, dopo l’ultima discussione animata, dove è stato aggredito pesantemente dalla showgirl, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro “amicizia speciale”

Pierpaolo Pretelli sembra voler mettere fine all’amicizia speciale instaurata con Elisabetta Gregoraci, i due dopo aver avuto una discussione animata, per colpa di Selvaggia Roma, sembrano non riuscire a ritrovare la serenità che avevano prima dell’ingresso della web influencer.

Selvaggia è riuscita a portare a termine il suo obbiettivo, cioè far aprire gli occhi a Pierpaolo sulla sua amicizia speciale con la Gregoraci, infatti secondo Selvaggia, la ex moglie di Briatore starebbe usando l’ex velino per allungare la sua permanenza all’interno della casa.

Ieri pomeriggio mentre la Roma si confidava con Pierpaolo, dicendo quello che pensava realmente su Elisabetta, quest’ultima origliava i loro discorsi, ma un certo punto, non riuscendo più a trattenere la rabbia, si è sfogata contro di loro accusando Pierpaolo di non avere carattere per non averla difesa, proprio per questo motivo Pretelli avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alla relazione instaurata con la Gregoraci.

Leggi anche->Gf Vip: Malgioglio svela il “particolare motivo” per cui entrerà nella casa

Pierpaolo si sfoga con i compagni “mi fa male, voglio allontanarmi”

Ieri sera Pierpaolo, mentre chiacchierava con Enock e Andrea nella sauna in giardino, ha spiegato agli amici di volersi allontanare da Elisabetta, l’ex velino sembrerebbe deluso dal comportamento della showgirl e proprio per questo motivo ha confidato ai compagni, che i suoi sentimenti per Elisabetta si stanno esaurendo.

L’ex velino ha dichiarato “un mese fa le parole di Elisabetta mi avrebbero fatto molto più male, oggi quello che provavo sta svanendo, l’avrete notato che la cerco molto meno e l’abbraccio sempre meno” e ha aggiunto “mi fa male perchè le voglio bene e ci rimango di me**a ma me la vivo meglio così.”

Pretelli ha detto agli amici che stasera vuole chiarire la questione durante la puntata in prima serata, vuole dire a tutti quello che ha confessato a Selvaggia e a loro nella sauna, così che Elisabetta capisca che deve allontanarsi anche lei per vivere serenamente il loro percorso nel reality, Pierpaolo ha spiegato che questo allontanamento sarebbe iniziato ormai da diverso tempo “in 10 giorni sono cambiato, in puntata dirò quello che ho detto finora, quello che ho detto anche a Selvaggia e ognuno raccoglie quello che semina, io ho seminato tanto, so che mi vuole bene ma ora basta, l’ho deciso una decina di giorni fa, prima vedevo altro ma ora ho aperto gli occhi“.

Vedremo se stasera Pretelli avrà davvero il coraggio di confessare quello che pensa sulla relazione con Elisabetta, nel caso scopriremo come la prenderà la Gregoraci sentendo le parole dell’ex velino.

Leggi anche->Barbara D’Urso mai vista così: le foto al parco con il personal trainer