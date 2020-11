Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Anna Tatangelo ha risposto in modo deciso a Rita Pavone durante la diretta del programma.

Loro sono due dei nuovi giudici del programma condotto da Michelle Hunziker, e sono Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo tra le due donne.

Anna Tatangelo zittisce Rita Pavone e dichiara: “Adesso ti rispondo io”

Il programma musicale, va in onda il mercoledì sera e riscuote sempre un grande successo, stiamo parlando di All Togheter Now.

In questa edizione, ci sono nuovi giudici, ovvero Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

La giuria, cosa che non succedeva nelle edizioni passate, ha una grandissima importanza nel voto finale.

Il programma è iniziato da poco, ma già abbiamo avuto modo di assistere a varie litigare davvero belle animate.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo nell’ultima puntata e per quale motivo, la bellissima Anna Tatangelo si è arrabbiata ed ha risposto a Rita Pavone.

Nel programma c’è una coppia di cantanti, che si chiama Gli Amabili, e dopo la loro esibizione, Rita Pavone, ha fatto presente che, secondo lei si dovrebbero separare artisticamente per procedere da soli nel loro percorso.

La collega, Anna Tatangelo, ovviamente si è mostrata contraria a questa decisione, e Rita Pavone ha fatto una battuta sulla collega nominando Gigi D’Alessio dicendo:

“Senti parlo alla persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”

Anna, ha immediatamente risposto a questa sorta di provocazione dicendo:

“Allora Rita, adesso ti rispondo per bene. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno ognuno ha la sua carriera.”

La bravissima padrona di casa Michelle Hunziker è intervenuta per portare la pace e la tranquillità in studio.

E voi cosa ne pensate della dichiarazione di Rita Pavone e poi della risposta di Anna Tatangelo?