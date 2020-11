Vediamo insieme alcune immagini che mostrano Giorgio Panariello con la giovanissima compagna che somiglia a Belen Rodriguez.

Lui è un grandissimo comico ed è molto amato dal pubblico, stiamo parlando, ovviamente di Giorgio Panariello.

Ma vediamo insieme, alcune immagini mentre fa acquisti a Roma, con la giovane fidanzata.

Giorgio Panariello: acquisti a Roma con la compagna che sembra Belen Rodriguez

In questi giorni davvero particolari per tutti noi, Giorgio Panariello ha trascorso un po’ di tempo spensierato con la sua compagna, Claudia Capellini, in giro per le strade di Roma.

La bellissima coppia è stata fotografata mentre era immortalata a fare acquisti, rispettando, ovviamente tutte le procedure per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Tutti e due, infatti avevano la mascherina indossata nel modo corretto, e rispettavano le dovute distanze.

Anche nei giorni scorsi, dopo aver appreso la notizia del suo amico Carlo Conti, aveva dichiarato di stare molto attenti, perché è una “grandissima scocciatura, anche per le forme lievi”.

Come era stato già evidenziato, la giovane compagnia di Giorgio Panariello, ha una particolare somiglianza con la notissima showgirl Belen Rodriguez.

Claudia Capellini è nata a Cremona, ed ha 25 anni in meno rispetto al noto comico toscano, ed una bellezza senza limiti, anche se completamente coperta le sue curve sono evidenziate da un leggings nero.

Indossa anche un lungo maglione maculato con una cinta che ne evidenzia il suo sottile punto vita.

La coppia, una volta terminata la sessione di acquisti si è diretta verso la loro abitazione, dove ad attenderli c’erano i loro due cagnolini.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima ragazza, che da tempo è al fianco del famoso comico toscano, Giorgio Panariello?