Stefano De Martino lancia una divertente frecciatina alle sue ex: ecco cosa ha scritto nella sua bio social. I followers rispondono divertiti.

Stefano De Martino è riuscito come sempre ad attirare l’attenzione del web: il ballerino lanciato dal talent Amici infatti ha scatenato nell’esercito di followers le reazioni più ilari semplicemente cambiando la sua bio su Instagram e lanciando così delle esplicite frecciatine alle sue famose ex. Ecco che cosa ha scritto il conduttore di Made in Sud.

La frecciatina alle ex

È bastato cambiare la biografia del suo seguìto profilo Instagram, e subito Stefano De Martino ha creato scompiglio nel popolo del web. Un piccolo gesto che però ha suscitato grande scalpore, dato che le destinatarie delle sue frecciatine sono le pluri chiacchierate ex Belén Rodriguez ed Emma Marrone.

Stefano ha da poco chiuso il matrimonio tormentato con Belén, che è anche la madre di suo figlio Santiago. Tutta la vicenda aveva travolto entrambi e puntato i riflettori sulla ex coppia, che si è sfidata poi a colpi di scoop con le nuove fiamme. Mentre Stefano ha iniziato una frequentazione con Mariacarla Boscono infatti, Belén si è rifugiata invece tra le braccia del parrucchiere Antonio Spinalbese. Forse un modo di vendicarsi quindi, una piccola rivincita che ha confermato la simpatia e la capacità di non prendersi troppo sul serio dell’ex ballerino di Amici che ironizza sulla sua vita privata, scherzando sul suo lavoro e sulle sue relazioni passate.

Le parole di Stefano De Martino

“Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto bolle, compagno meno famoso delle sue ex“, questo recita la biografia del suo profilo Instagram.

Il riferimento è chiaramente anche a tutti i gossip, le indiscrezioni e i rumors di cui è stato protagonista nel corso degli ultimi anni e in particolare degli ultimi mesi con la rottura del matrimonio con Belén. Pare che il web abbia particolarmente apprezzato l’uscita geniale di Stefano De Martino. Dai numerosi followers arrivano tantissimi repost con commenti molto divertiti, tra cui: “Una delle “bio” più belle e ironiche che io abbia letto“, “Oggi il vincitore è Stefano De Martino“, “Io con la stessa autostima di Stefano De Martino“. Un colpaccio per Stefano che si è recentemente scoperto influencer.

Ma come hanno reagito le dirette interessate Emma Marrone e Belén Rodriguez? Ancora non si sono espresse, non resta che seguire la vicenda per scoprire tutti gli aggiornamenti!