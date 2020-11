Tu si que vales, Maria De Filippi a Belen: “Se avessi il tuo corpo girerei nuda”

Tu si que vales è una trasmissione seguita per la partecipazione di tanti personaggi dello spettacolo. Bello il siparietto di sabato sera

La trasmissione del sabato sera che va in onda su Canale 5 è molto seguita. Sia per le storie degli artisti che riesce a raccontare, ma anche per il cast che la compone. Non solo la giuria composta da Maria De Filippi Gerry Scotti Rusdy Zerbi e Teo Mammuccari, ma ci sono in studio anche Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Insomma, personaggi e conduttori del mondo dello spettacolo e della televisione che non hanno di certo bisogno di presentazioni. Nelle ultime puntate, tra un talento ed un altro, è impossibile non mettere in evidenza la situazione di Gerry Scotti, che purtroppo è stato colpito dal Coronavirus. Il conduttore di “Chi vuol essere milionario” ha trascorso una prima parte della malattia in isolamento a casa, ma nel corso delle puntate è stato ricoverato in ospedale per lievi complicazioni.

Tu si que vales in ansia per le condizioni di Gerry Scotti, che in ogni caso adesso sta bene e che lascerà proprio nella giornata di oggi l’ospedale, come anticipato ieri dall’amica e collega Mara Venier nel corso di Domenica In. Il pubblico nella puntata di sabato scorso 14 novembre aveva visto Gerry Scotti sia in studio che in collegamento da casa. Non è stato un errore della produzione del programma, ma semplicemente si è trattato di spezzoni di programma registrati in vari momenti. Alcuni hanno visto la presenza del conduttore in studio, altri dal collegamento da casa con riferimento ai suoi primi giorni di isolamento prima di essere ricoverato in ospedale. Ma la puntata di sabato scorso ha visto andare in scena anche un siparietto simpatico tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Invitata al centro del palco per un ballo sudamericano, la showgirl ha dichiarato di non avere le scarpe adatte. “Se avessi il tuo corpo e le tue gambe girerei nuda” ha dichiarato la conduttrice. “E’ proprio quello che faccio” la risposta della showgirl. Un siparietto che è stato molto gradito dal pubblico che ha applaudito entrambe.