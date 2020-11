Damiano e Victoria dei Maneskin sono risultati positivi al Covid-19. L’annuncio è stato fatto dalla band tramite una foto postata su Instagram, con un lungo messaggio rivolto ai fan: “Usate le mascherine”. Ecco come stanno.

Damiano e Victoria dei Maneskin sono risultati positivi al Covid-19. L’annuncio è stato fatto dalla band tramite una foto postata su Instagram, con un lungo messaggio rivolto ai fan. Nel messaggio il cantante e la bassista del gruppo dicono di stare bene ma di essere in isolamento ed esortano tutti i loro giovani fan, ad usare le mascherine e a stare molto attenti soprattutto al distanziamento sociale. Un messaggio importante quello diffuso dalla band, che ha la possibilità di raggiungere con le loro raccomandazioni un gran numero di giovani.

Le parole dei Maneskin

I maneskin, dopo aver ricevuto i risultati del test positivi hanno subito voluto informare i fan tramite un messaggio pubblicato alla loro pagina Instagram. “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi – scrive la band pubblicando una foto di loro 4 in collegamento dalle rispettive case -. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa”, concludono. La band era da poco tornata alla ribalta grazie alla pubblicazione del nuovo singolo “Vent’anni” e del videoclip, lo scorso 30 ottobre.

Maneskin, nuovo singolo

Il 30 ottobre è uscito “Vent’anni”, il nuovo singolo dei Maneskin, che rappresenta il ritorno in scena della band. Si tratta del primo estratto del nuovo progetto discografico di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. I ragazzi hanno spiegato che la canzone è nata durante il lockdown, da un giro di chitarra di Thomas: “Poi Damiano ci ha scritto il testo e finito il lockdown abbiamo unito tutti i riff e ha preso vita il brano“. Per la copertina di “Vent’anni”, il gruppo si è affidato alla fotografia di Oliviero Toscani che ha ritratto i Maneskin totalmente nudi con un’immagine che vuole essere un messaggio forte, senza filtri: liberarsi dalle sovrastrutture, delle apparenze ed essere se stessi, senza maschere inutili.

