È nella seconda puntata che Emma si commuove e dona un messaggio body positive e colmo di tenerezza nei confronti di Casadilego, concorrente del programma ed eccellenza nella categoria Under Donne del coach Hell Raton. La ragazza per la sua esibizione ha proposto al pubblico la sua personalissima versione di Xanny di Billie Eilish, cantante statunitense paladina dei più giovani.

La performance della giovane concorrente (con l’età di 17 anni è la più piccola tra i cantanti in gara) ha emozionato talmente tanto il pubblico da generare una standing ovation sia del pubblico in studio che dei giudici. L’esibizione ha letteralmente stregato i giudici, che la hanno paragonata addirittura ad una specie in via d’estinzione e quindi rara e bisognosa di protezione. Non è di meno Emma Marrone, che ne ha tessuto le lodi in un discorso che ha fatto commuovere tutti.

Il discorso contro il body shaming

A maggior ragione dopo che la 17enne Casadilego ha confessato di essere stata ferita da molti commenti negativi sul suo aspetto fisico ricevuti a seguito della sua prima apparizione televisiva, Emma ha commentato l’esibizione della piccola cantante con: “Mi viene da dire che alla tua età, per come funzionano adesso le cose, avere questo timore nel riguardarti, nel vederti allo specchio forse è un miraggio, è il simbolo che forse c’è ancora qualcosa di sano in questa società e va preservato” spiega la giudice, visibilmente emozionata e che a stento trattiene le lacrime.

Una donna con la “D” maiuscola

Continua elogiando Casadilego, sottolineando in particolar modo come vorrebbe prestarle i suoi stessi occhi per farle capire quanto è bella vista dall’esterno, per la sua purezza, per la sua pulizia, per il suo essere così “sana”. La definisce una donna con la “D” maiuscola, una donna con le p***e che non si omologa all’immagine standardizzata dei social. E il pubblico esplode in un forte applauso di commozione.

“Fammi solo una promessa” aggiunge in conclusione Emma. “Rimani sempre così. Ti auguro di avere la luce che ti faccia vedere le mani giuste nelle quali stare. Ti auguro sempre di finire nelle mani giuste”.

