Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato Jasmine Carrisi che sta bloccando Instagram per la sua sensualità.

Lei è bellissima, ed ha iniziato da poco la sua carriera nel mondo della musica, stiamo parlando di Jasmine Carrisi.

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore.

Jasmine Carrisi: rossetto rosso e linguetta “maliziosa” bloccano Instagram

Lei è una ragazza bellissima e molto sensuale, che sta iniziando a farsi conoscere nel mondo della musica, non solamente per il cognome importante che ha, stiamo parlando di Jasmine Carrisi.

Come sappiamo, è la figlia del super conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso.

Jasmine, ha iniziato la sua carriera da musicista questa estate, dopo la fine del lockdown, con il suo primo singolo che si chiama “Ego” e che ha avuto un grandissimo consenso da parte del pubblico giovane.

In queste ultime settimane, poi è stata confermata la notizia che sarà un giudice del programma musicale, The Voice, insieme a papà Al Bano.

Più di qualcuno ha sollevato delle polemiche, perché secondo loro si trova in veste di giudice, solamente perché figlia di un grandissimo cantante, e non perché esperta in quel ruolo.

Ma torniamo alla fotografia che Jasmine ha pubblicato in questi ultimi giorni, che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti ammirare una sua immagine in primo piano, mentre sulle labbra ha un bel rossetto rosso, e mostra anche la sua lingua tra i denti, in modo malizioso e divertente allo stesso tempo.

Anche l’abbigliamento che indossa è rosso, in modo tale da far cornice al suo trucco perfetto.

Tra i vari commenti c’è anche quello di mamma Loredana che le ha lasciato alcuni cuoricini vicino alla fotografia.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato Jasmine Carrisi sul suo profilo social di Instagram?