Chiara Ferragni, il messaggio su Instagram che commuove i follower: “Ci manchi”

Chiara Ferragni ha scritto un messaggio su Instagram che ha fatto emozionare tutti i suoi follower, che hanno risposto con tanti commenti

La celebre influencer riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei follower che non smettono di seguirla. Il numero dei seguaci sulla sua pagina Instagram è 21,8 milioni, cifra che la proietta tra i principali personaggi pubblici italiani. La sua vita sembra dorata, con guadagni da star che fanno di lei come una delle donne più desiderate. Ma come tutti i personaggi pubblici, anche la moglie di Fedez ha una vita personale. Con gioie e dolori che purtroppo restano presenti allo stesso modo. Proprio per questo la bionda influencer è amatissima dalla gran parte dei follower che la seguono. Per la verità non mancano le critiche nemmeno per lei, come del resto sempre accade per i personaggi dello spettacolo che non possono piacere proprio a tutti. Ma la sua forte sensibilità le ha fatto guadagnare anche in questi mesi difficili tanti consensi.

Chiara Ferragni è una ragazza molto sensibile. Mamma e moglie – tra qualche mese in arrivo un fiocco rosa per lei – attenta, ha vissuto con angoscia i mesi scorsi. Quelli insomma della comparsa del’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Nel mese di marzo scorso c’è stata per lei una forte perdita, quella della nonna Maria. Che è scomparsa senza nemmeno poterle dare un saluto importante a causa delle restrizioni in atto per la pandemia. Poco fa su Instagram l’influencer ha voluto ricordare la nonna con una serie di foto che ritraggono la signora Maria qualche anno fa che teneva in braccio la piccola Chiara. Immagini che hanno commosso i follower, con la didascalia “Ci manchi nonna”. Tanti i commenti per lei, con i follower che sono rimasti a bocca aperta anche per la grande somiglianza dell’influencer con il piccolo Leone, il primo figlio dei Ferragnez. E voi, la notate questa forte somiglianza? A noi sembrano due gocce d’acqua.