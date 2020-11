Sara Croce è irresistibile: la Bonas di Avanti un altro in tuta scatena Instagram

Sara Croce ha infiammato Instagram con un nuovo scatto che ha evidenziato le sue curve: follower pazzi del suo look mozzafiato da palestra

La “Bonas” di Avanti un altro ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto di quelli bollenti che non passano inosservati. Impossibile resistere al fascino della showgirl, che soprattutto sul web è diventata un personaggio pubblico di primo piano. Infatti non è un caso che i post che pubblica ricevano una pioggia di consensi tra like e commenti positivi. Finita al centro dell’attenzione mediatica per la questione del magnate iraniano – suo ex fidanzato – che le aveva chiesto un milione di euro di risarcimento per la storia d’amore finita male, in questi giorni ha voluto staccare la spina. E dedicarsi alle sue cose in compagnia del fidanzato Gianmarco Fiory. La storia con il calciatore è stata resa pubblica dalla diretta interessata la scorsa estate. Tra un post bollente ed un altro la Venere di Garlasco ha voluto comunicare a tutti i fan il suo nuovo amore, partendo da Instagram che è diventato ben presto il suo regno.

Sara Croce ha fatto impazzire i follower con uno scatto (pubblicato sopra) che ha messo in risalto un dettaglio fisico che non è sfuggito ai suoi ammiratori. Che hanno apprezzato la foto mostrando il loro gradimento con like e commenti che in pochi minuti hanno preso d’assalto la sua bacheca. In tenuta da palestra la showgirl ha voluto ricordare l’importanza dell’attività fisica anche in un periodo particolare come quello che stiamo affrontando. Con le palestre chiuse e tantissimi sportivi costretti ad ingegnarsi per poter continuare i propri allenamenti. Ad ovviare a questa situazione ci si può ingegnare da casa, come la Bonas di Avanti un altro sta facendo. Tanti follower hanno apprezzato la sua scelta, soprattutto perché così facendo ha messo in evidenza il suo fisico perfetto che ha fatto davvero perdere la testa ai suoi ammiratori. E voi, cosa ne pensate? Che giudizio date alla showgirl in tenuta da palestra?