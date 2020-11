Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore, dove Paolo Brosio vuole abbandonare il gioco ma Patrizia non reagisce bene.

Il grande fratello vip è un programma dove non ci sono momenti di noia, succede sempre qualcosa che attira l’attenzione.

Questa volta, al centro del mirino c’è Paolo Brosio, che vorrebbe abbandonare il gioco, ma vediamo meglio cosa sta succedendo.

GFVip: Paolo Brosio vuole abbandonare ma Patrizia lo insulta pesantemente

Lui è uno degli ultimi entrati nella casa del grande fratello, e stiamo parlando di Paolo Brosio, che sembra non aver preso bene il gioco.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE NUOVO PROBLEMA: VITTORIA SCHISANO SI è FATTA MALE

E’ stato, dopo il suo ingresso, ripreso per una presunta bestemmia, e per questo motivo è finito diretto in nomination.

Fortunatamente, non è stato eliminato dal gioco, come era accaduto in precedenza con Denis Dosio.

Ma Paolo, in queste ultime ore, sembra non reagire bene a quello che succede nella casa, ed ha dichiarato di voler abbandonare il gioco.

LEGGI ANCHE —-> ELETTRA LAMBORGHINI AL MAURIZIO COSTANZO STUPISCE TUTTI: “LO HA FATTO DAVVERO?”

Ma dopo questa sua esposizione, la Contessa Patrizia De Blanck, non ha reagito proprio bene, ma andiamo per ordine.

Tutti, o quasi, si trovavano seduti sui vari divani e parlavano, per far passare la giornata, ma dopo la dichiarazione di Paolo, la Contessa, sembra non aver gradito ed ha iniziato a gridare.

Con il suo modo di fare, Patrizia ha fatto notare che tutti, all’interno della casa del Grande fratello, hanno delle mancanze, o alcune sofferenze, ma non per questi, ogni minuto manifestano la loro voglia di abbandonare il gioco.

——-PER IL VIDEO PREMI QUI——

La conversazione è bella colorita e con varie parolacce, Paolo Brosio ha cercato di spiegare, ma la Contessa De Black, non sembrava sentire nessuna ragione.

Il tutto, poi si interrompe, e per il momento Paolo Brosio resta nella casa, ma fino a quando? Secondo voi ha fatto bene Patrizia De Blanck a reagire così?