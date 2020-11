Classifica dei giornalisti italiani: una conferma in vetta, Mentana fuori dal podio

Classifica dei giornalisti: anche nel mese di ottobre c’è una conferma al primo posto, mentre il direttore di La7 esce dal podio. I dettagli

Ancora una conferma nella speciale graduatoria dei giornalisti del nostro paese, con delle novità inaspettate che confermano l’aumento di interesse verso i personaggi pubblici in questo delicato periodo per il paese. Si tratta in verità di un elenco dei giornalisti più presenti sui social stilato da Sensemakers per Primaonline sulla base delle rilevazioni di Shareablee. Dato che nel mese di ottobre in ogni caso conferma anche il gradimento per i professionisti della comunicazione, che sempre più cercano attraverso i social il contatto diretto con i lettori. Instagram e Facebook su tutti, ma anche altri canali che permettono di avere anche delle discussioni con i personaggi non solo della politica ma anche dello sport e dell’attualità. Al primo posto della speciale classifica troviamo ancora una volta Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano. Su Instagram ha postato un messaggio con la foto della classifica che mostra anche i dettagli. “Anche in ottobre Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più attivi sui social stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base delle rilevazioni di Shareablee. Con 9,1 milioni di interazioni (like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), 2 milioni e mezzo più di settembre, la firma del Fatto Quotidiano allunga la distanza dagli inseguitori: ha 6,5 milioni di interazioni in più del secondo classificato, che questa volta è Nicola Porro, contro i 3,9 del mese precedente, quando secondo era Lorenzo Tosa”.

Al secondo posto della classifica dei giornalisti abbiamo Nicola Porro, completa il podio Lorenzo Tosa. Fuori dalla graduatoria il direttore di La7 Enrico Mentana. La graduatoria continua poi con il quinto posto di Gianluca di Marzio (primo giornalista sportivo), seguito da Alfredo Pedullà. Questi due giornalisti confermano come il calciomercato sia molto seguito sempre. Fabrizio Biasin è ottavo, Selvaggia Lucarelli (prima tra le donne) è undicesima e Marco Travaglio è tredicesimo.