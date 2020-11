Marco Carta: positivo al coronavirus. “Con ‘sto coso non si scherza!”

Marco Carta è risultato positivo al coronavirus. Il vincitore della settima edizione di Amici lo annuncia tramite un post sulla sua pagina Instagram. I commenti: “Ma perché la vita se la prende con te?“

Un’annata nella quale non si riesce mai a godere pienamente delle cose belle, almeno secondo ciò che scrive come didascalia dell’ultimo post sul suo profilo Instagram. Il cantante Marco Carta, infatti, è risultato positivo al coronavirus e, a causa dell’isolamento, spiega che sarà costretto a rimandare gli imminenti impegni professionali. Tanti i commenti a sostegno del cantante da parte dei fan e dei suoi abituali followers, che non mancano di fargli sentire tutto il loro affetto.

Marco Carta positivo al coronavirus: l’annuncio

In tanti avevano notato negli ultimi giorni l’incremento della presenza online e sui social di Marco e i followers più accaniti già iniziavano a chiedersi il motivo di un aumento così repentino della sua attività online. La spiegazione arriva chiara poco tempo dopo direttamente dallo stesso Marco: ha il coronavirus, questo lo costringe a casa e gli permette così di avere più tempo da dedicare ai social.

Con la didascalia al selfie scattato nel soggiorno di casa, che lo ritrae un po’ deperito ma comunque sorridente, il cantante informa i fan di ciò che gli sta succedendo: “Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid. Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante 😇)“.

Nella lista degli impegni saltati a causa dell’isolamento del cantante per il Covid 19 ci sarebbe anche un’ospitata a Live – Non è la D’Urso, il programma serale di Barbara D’Urso al quale più volte il cantante aveva preso parte. Non è escluso però un collegamento via Skype se le condizioni di salute del vincitore di Amici lo permetteranno.

I commenti di affetto e supporto

“La vita è come un ring e tu sei rocky balboa😘..lo dice anche la tua canzone” recita un commento di un sostenitore. Ed è solo uno dei tanti: chi commenta con un semplice cuoricino e chi invece esprime tutto l’affetto possibile, maledicendo il virus che sta colpendo sempre più anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, un vero e proprio fiume in piena d’amore e di sostegno che ha felicemente sommerso Marco.

Il singolo in uscita

Proprio il 6 novembre è uscito il suo nuovo singolo “Domeniche da Ikea”, a quasi un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo album “Bagagli leggeri”, il singolo, prodotto con l’etichetta Dischi dei sognatori / Artist First avrebbe dovuto segnare il suo ritorno nel mondo della musica. Un inizio non dei migliori, quindi, ma l’augurio è quello di superare presto questo momento e tornare più forte che mai.

