Sono tanti i cambiamenti previsti per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, molti dei quali inaspettati.

Per l’edizione 2020/2021 infatti, il programma che va in onda dal 2001 – all’epoca chiamato “Saranno Famosi” – ha dovuto cambiare molte configurazioni, a partire da quella prettamente logistico-organizzativa per poter seguire in modo impeccabile le regole anti contagio imposte dal governo e permettere lo svolgimento del programma in totale sicurezza. Le regole dovranno applicarsi agli operatori e ai concorrenti del programma. Sono previste norme anche per il pubblico che avrà bisogno di spalti adatti al distanziamento sociale.

I maestri e le classi

Oltre agli adattamenti degli spazi per scopi puramente sanitari questa nuova ondata di cambiamenti investirà anche la formazione del team di maestri: alcuni di questi saranno sostituiti con nomi nuovi, di cui ancora si sa poco. Per quanto riguarda la formazione delle classi, invece, le comunicazioni verranno date come sempre con l’inizio della trasmissione.

Gli esclusi

Ma già alcune indiscrezioni e pettegolezzi hanno iniziato a circolare riguardo quali saranno i maestri confermati e quali quelli sostituiti.

Ad esempio, uno dei maestri che saranno sostituiti sembra sarà Veronica Peparini. È L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Amedeo Venza tramite una storia instagram a dare la notizia bomba, anche se l’ufficialità di questa esclusione ancora non è arrivata. La Peparini è la sorella del direttore artistico del serale della trasmissione, motivo per cui la notizia della sua esclusione risulta molto strana ed ha sconvolto i fan: nessuno si aspettava di ritrovarsi questo nome tra quelli degli insegnanti non riconfermati per l’edizione successiva. E sembra non sia l’unica ad essere tagliata dal programma: sempre secondo una storia instagram di Amedeo Venza anche il professore Timor Steffens non sarebbe stato riconfermato per la prossima edizione.

I confermati

Notizie certe però riguardano i professori confermati: nella prossima edizione possiamo essere sicuri di ritrovare in commissione Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Marta Gerbi, classe 1984 ed ex concorrente del programma, è invece una dei nuovi coach, come annunciato direttamente da Maria De Filippi stessa durante un’ospitata al salotto di Mara Vernier.

La messa in onda del programma

Maria nell’ultima edizione ha avuto non pochi problemi: la pandemia di coronavirus ha infatti avuto inizio proprio durante il periodo nel quale il noto talent andava in onda, creando non poche difficoltà. Secondo Publitalia il programma dovrebbe iniziare, salvo ulteriori complicazione, a gennaio. Ancora però non c’è una data precisa.