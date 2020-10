Bianca Guaccero ha scritto un messaggio su Instagram ai suoi follower soffermandosi su questo triste momento che si sta vivendo in Italia

La conduttrice ed attrice sta attraversando un periodo molto felice della sua carriera artistica. Bella e brava, nelle ultime settimane si è divisa tra impegni sui set cinematografici e quelli relativi alla conduzione del programma “Detto fatto” in onda su Rai 2. Nelle settimane precedenti all’inizio del fortunato programma ha preso parte al set di “Il medico della mala”, la fiction che la vedrà protagonista sulla Rai nei prossimi mesi. La conduttrice ed attrice pugliese come detto ha un forte seguito sui social, oltre che televisivo. Su Instagram la sua presenza è forte, tanto che ad ogni sua apparizione con post e stories riesce ad ottenere piogge di like e commenti. In primo piano di sicuro la sua bellezza e sensualità, con un fisico perfetto e delle curve che non passano inosservate è facile per lei arrivare al successo. Ma nell’ultimo post Bianca Guaccero ha mostrato tutta la sua sensibilità nell’affrontare un argomento molto delicato. E che fa riferimento alla crisi che l’Italia sta vivendo ed alle difficoltà per il nostro paese. “Esiste un luogo dentro di noi, dove accadono cose, in un tempo diverso da quello scandito dai nostri orologi… quel luogo ci guida, e a volte non sappiamo nemmeno bene il perché, verso strade che non pensavamo mai di percorrere… in quel luogo c’è la verità, quella dalla quale spesso scappiamo, perché affrontarla può fare molta paura. Questo periodo che stiamo vivendo, mi sta insegnando a gridarla sempre più forte quella verità, perché anche quando condividerla sembra inutile, in realtà ci salva. Sempre”. Un messaggio che parte dall’emergenza Coronavirus che si vive in queste settimane, e che arriva alle persone. Un voler spronare a cercare sempre la verità anche nelle situazioni che sembrano difficili ed impossibili. Un messaggio molto apprezzato dai follower che le hanno fatto i complimento per la sua sensibilità, oltre che per la sua bellezza mostrata in foto.