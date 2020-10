Kim Kardashian in bikini mentre esce dall’acqua: fan scatenati davanti alle sue curve

Kim Kardashian ha esaltato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve che hanno fanno il giro del web

Un fisico come sempre esplosivo, con delle curve che fanno ogni volta il giro del web: sono queste le armi che l’influencer più famosa del mondo utilizza per conquistare i follower di Instagram. Sempre “al passo”, la bella e sensuale moglie di Kayne West sa veramente come farsi notare sui social. Non è una novità infatti che i suoi post raccolgano un successo clamoroso in termini di like e commenti. Con ben 190 milioni di follower tutto sembra facile, ma da notare che per lei c’è stato un lavoro di anni alle spalle per raggiungere questo ambito traguardo. Non solo influencer, ma anche volto televisivo noto ed imprenditrice di successo. Questo il curriculum dell’esponente forse più famosa di una delle famiglie americane più influenti. Di recente la bella Kim Kardashian ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno. Non ha potuto organizzare una festa degna della sua celebrità solo a causa dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando anche negli Usa. Ma il marito Kayne West ha voluto comunque fare una sorpresa a sua moglie, con un ologramma del padre che parla alla figlia in occasione del suo compleanno. Nel messaggio, ricostruito dal passato – Robert Kardashian è morto nel 2003 – suo padre parla alla figlia mostrando la soddisfazione per quello che è diventata. Mamma ed avvocato: “Sono contento che stai ripercorrendo le mie orme da avvocato e della mamma che sei diventata”. Un messaggio che ha emozionato la bella Kim, che ha ringraziato il marito per il gradito regalo. Su Instagram l’influencer ha continuato a postare tante foto che hanno mostrato la sua esplosività fisica. Ma anche video che hanno fatto il giro del web. Nell’ultimo ha regalato ai suoi ammiratori un bikini che ha infiammato il web, con la sua uscita dall’acqua che ha messo in evidenza delle curve da capogiro che hanno lasciato i follower senza parole. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.