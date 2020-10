Ambra Angiolini ha da poco debuttato nel mondo della scrittura con il suo primo romanzo dal titolo “InFame”. Ma a catturare l’attenzione dei fan, è stato un gesto molto dolce fatto da Francesco Renga nei confronti della sua ex moglie.

Ambra Angiolini: il suo primo romanzo “InFame”

Ambra Angiolini, ex ragazza di Non è la Rai, nonché conduttrice e attrice presto presenterà in tutte le librerie il suo primo romanzo dal titolo “InFame”, edito da Rizzoli. Una narrativa scritta in prima persona in cui parla del suo rapporto con il cibo e dei suoi disturbi alimentari, in particolar modo della bulimia, sparita solo dopo la nascita della sua prima figlia Yolanda. Disponibile in libreria dal 3 novembre, Ambra ha spiegato che attualmente si sente appagata ma che nel libro ha descritto nel dettaglio il periodo difficile che ha dovuto affrontare: “Cosa voglio di più? Niente. Però tutto il niente del mondo perché anche del nulla ho fame, una fame insaziabile, una voragine che non riposa mai” dice Ambra nel libro. “Se ogni tanto hai la testa abitata da una scimmietta che suona piattini o da criceti che girano nella ruota e soprattutto… se anche la tua pancia pensa, piange, ama più della testa e del cuore, allora… questa è anche la tua storia…” scrive la Angiolini.

Il dolce gesto di Francesco Regna per Ambra

Il cantante infatti, su Instagram, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo la sua gioia dopo aver aperto un pacco. Così, con lo sguardo pieno di soddisfazione e orgoglio ha fatto vedere ai fan un regalo che gli era appena arrivato scrivendo: "Che cosa mi è arrivato? Lo leggiamo Ambra? Ora lo leggo…Eccolo, InFame", riferendosi al romanzo scritto da Ambra. Subito i fan hanno sperato in un riavvicinamento, anche se al momento entrambi vivono nuove relazioni e sono impegnati sentimentalmente. Per questo motivo sembra improbabile un ritorno di fiamma tra Ambra e Francesco Renga; tuttavia il gesto del cantante dimostra esattamente come l'amore possa trasformarsi in un sincero affetto e in una grandissima stima reciproca.