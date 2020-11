Vediamo insieme una delle vincitrici del talent presentato da Maria De Filippi, Amici, Giulia Ottonello come si è trasformata e cosa fa oggi.

Il programma Amici di Maria De Filippi, va in onda da moltissimi anni, e tra i vari concorrenti c’è stata anche Giulia Ottonello.

Vediamo insieme come è cambiata e tutte le informazioni su di lei.

Amici di Maria De Filippi: La trasformazione di Giulia Ottonello e cosa fa oggi

Come tutti sappiamo, il programma condotto da Maria De Filippi, va in onda da molti anni, e tra i vari ragazzi che sono passati, in molti hanno avuto una bellissima carriera, e lo hanno utilizzato come trampolino di lancio.

LEGGI ANCHE—–> ROMINA POWER LASCIA TUTTI SENZA PAROLE: PUBBLICA LA FOTOGRAFIA CON YLENIA

Tra i vari ragazzi, c’è anche Giulia Ottonello, che ha partecipato alla seconda edizione, del programma, e la prima che portava questo nome, perchè in precedenza si chiamava Saranno Famosi.

Giulia entrò nel cuore di moltissime persone, per via della sua bellissima voce, e per il suo particolare talento nella recitazione.

Aveva dei lunghissimi capelli rossi, e la carnagione molto chiara, quindi difficilmente ci si poteva scordare di lei.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: LITE FOLLE TRA ENOCK E ASUA DEL VESCO INTERVIENE LA REGIA

Vince anche il programma, e di conseguenza ha firmato un contratto con la casa discografica Sugar, ma sembra che i rapporti non fossero dei migliori, e poco dopo finirono.

Ma Giulia, ha continuato con il mondo dello spettalo e si è dedicata ai musical, unendo le sue due passioni, il canto e la recitazione.

Alcuni titoli sono stati, Cantando sotto la pioggia, Cars, e Frankestein Junion, anche con la compagnia di Raffaele Paganini.

Ha anche lavorato come doppiatrice per alcuni film, ma quello che fa oggi, non lo possiamo sapere con precisione, ma sicuramente il suo amore per il canto prosegue, come possiamo vedere dal suo profilo social di Instagram.

Per quanto riguarda la sua immagine, recentemente, ha deciso di dare un taglio alla lunghissima chioma rossa ed optare per un taglio sulle spalle.

Ma la sua bellezza resta inalterata, e con il passare degli anni è ancora più bella, non siete d’accordo?

Vi ricordavate di Giulia quando ha partecipato alla seconda edizione del programma Amici di Maria de Filippi?