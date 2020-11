Vediamo insieme l’incredibile trasformazione fatta da Klaudia, che ha partecipato ad Amici, da ragazza acqua e sapone a donna in pose bollenti.

Il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici, va in onda da molti anni, e tanti personaggi del mondo dello spettacolo sono usciti da li.

Vediamo insieme l’incredibile trasformazione fatta da Klaudia.

Amici: Klaudia si trasforma da ragazza acqua e sapone a donna super sensuale

Il programma Amici è un vero e proprio trampolino di lancio, anche per chi non vince il talent condotto da Maria De Filippi.

Come nel caso, di Klaudia Pepa, che ha partecipato all’edizione numero 15, nella categoria dei ballerini.

Al suo ingresso nella casa era una ragazza acqua e sapone, ma in questi anni ha fatto un’incredibile trasformazione, diventando una donna molto sensuale.

La sua carriera, una volta terminata la partecipazione al programma è andata avanti, tanto che ha preso parte al programma condotto da Piero Chiambretti.

Klaudia, infatti partecipa al programma CR4_La Repubblica delle donne, dove interpreta la parte di una sorta di fatina, che compare durante le varie discussioni.

Per quanto riguarda la sua trasformazione fisica, Klaudia è passata dai tantissimi capelli ricci, ad una perfetta piega lisci, ed un trucco molto leggere.

Come possiamo vedere anche nella fotografia successiva, il suo look è molto semplice ma mette in risalto tutte le sue splendide forme da donna.

E voi vi ricordavate di Klaudia e della sua partecipazione al programma condotto da Maria de Filippi Amici? Cosa ne pensate di questa trasformazione che ha avuto nel tempo?