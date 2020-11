Sabrina Salerno e la foto dell’estate ‘maglietta bagnata’: “Sei una donna unica”

Sabrina Salerno ha postato una foto su Instagram che fa riferimento all’estate ed alla sua voglia di sole e mare che è già forte e presente

La cantante ha postato uno scatto su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Doti che per i follower non sono sconosciute, dato che per tutto il periodo estivo è stata una delle protagoniste assolute. La bellezza ligure da anni si è trasferita a Venezia, e da donna di mare non riesce a stare lontana dalla bella stagione. In varie interviste ma anche nelle sue considerazioni su Instagram, ha sempre messo in evidenza questa sua passione. Per lei la stagione estiva dovrebbe durare il più a lungo possibile. Infatti già adesso, ad inizio novembre le manca il mare, ma anche l’abbronzatura ed il sole che scotta sulla pelle. Tanti i post che propone anche in questo periodo non affatto facile per l’Italia. Anche la sua mente e le sue raccomandazioni vanno verso comportamenti responsabili e prudenti. Ma intanto non riesce a non pensare alla sua estate. Quella che è appena finita ed alla prossima che è ancora distante molti mesi. Sabrina Salerno, bella come sempre ed affascinante come non mai, ha pubblicato uno scatto che fa riferimento ai mesi estivi. Scatto che ancora una volta ha fatto perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. Che non hanno potuto fare a meno di osservarla e di ammirarla in tutta la sua bellezza assoluta. Una foto che abbiamo pubblicato sotto e che merita di essere apprezzata e commentata. La ‘miss maglietta bagnata’ ed in questo caso anche inzuppata di sabbia marina, ha scatenato le fantasie dei follower che si sono scatenati in commenti di approvazione nei suoi confronti. Messaggi che testimoniano tutto l’amore dei fan nei confronti di quella che resta una bellezza senza tempo. Il commento del post della cantante è stato: “Scatto fatto un mese e mezzo fa… sembra già un’eternità… 🍁”.